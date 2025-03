Jó hírek érkeztek Ferenc pápa állapotáról

Hétfő este a Szentszéki Sajtóiroda tájékoztatást adott Ferenc pápa egészségi állapotáról, megjegyezve, hogy a pápa folyamatos javulása miatt állapotát már nem kezelik fenntartásokkal. A korábbi óvatos nyilatkozataik a Szentatya egészségét illetően most már biztonsággal megerősíthetők. A közleményben kifejtették, hogy a Szentatya klinikai állapota továbbra is stabil - számolt be a Vatican News.

A korábbi napokban regisztrált javulás továbbra is folyamatos, amit mind a vérvizsgálatok, mind a klinikai leletek, valamint a pápa gyógyszeres kezelésre adott jó válasza is megerősített.

Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják „óvatos" prognózisukat.



Ferenc pápa

Fotó: ELIANO IMPERATO / Controluce / Controluce via AFP

Tekintettel azonban a pápa klinikai képének összetettségére és a kórházi felvétel idején fennálló súlyos fertőzésére - magyarázta a közlemény -

egy ideig még szükséges lesz a kórházi körülmények között történő farmakológiai kezelés folytatására.

A Szentatya hétfő reggel a Vatikán VI. Pál-termével videókapcsolaton keresztül követhette a Római Kúria lelkigyakorlatát, majd ezt követően úrvacsorát vett, és magánlakásának kápolnájába ment egy imaórára - tudatta a Catholic News Agency.

A Római Kúria minden évben megtartott lelkigyakorlatai vasárnap délután kezdődtek a VI. Pál-teremben, és a pápai ház prédikátora, P. Roberto Pasolini OFM Cap vezette.

A Szentatya délután ismét csatlakozott a Kúria lelkigyakorlataihoz, és egész nap felváltva imádkozott és pihent.

Hétfőn a pápa táviratban imát küldött azokért, akik az argentin Bahía Blanca kikötővárosban, valamint a közeli Cerri városában halálos áradást szenvedtek el.

Ferenc pápa február 14-én, pénteken került a római Gemelli Kórházba hörghurut miatti kivizsgálás és kezelés céljából. 2013-as megválasztása óta ez a leghosszabb idő, amelyet kórházban volt. A pápát kezdetben hörghurut miatt kezelték, majd kétoldali tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála.