Hamisítvány lehet egy 15 millió dollárt érő Van Gogh festmény

Az amszterdami Van Gogh Múzeum még 2018-ban halott egy frissen előkerült Van Gogh festményről. Az eredetileg a híres festőnek tulajdonított alkotást egy garázsvásáron fedezték fel, és 50 (18 ezer forint) dollárért vásárolták meg. Később a képet 15 millió dollárra (5,6 milliárd forint) becsülték.

Azonban egy új elemzés szerint hamisítvány lehet. A múzeum megállapította, hogy az „Elimar” című, pipázó halász ábrázoló, 1889 körül keletkezett olajfestmény nem a holland festő eredeti alkotása.

Megvizsgáltuk az LMI Group ‘Elimar’ jelentésében említett új információkat. Korábbi, 2019-es véleményünk alapján továbbra is fenntartjuk álláspontunkat, miszerint ez nem egy eredeti Vincent van Gogh-festmény

– nyilatkozta a múzeum a Minnesota Star Tribune-nak.

Aláírást nem találtak a festményen, azonban az „ELIMAR” feliratot észrevették a kép jobb alsó sarkában. Szakértők összehasonlították az írást olyan szavakkal, melyeket Van Gogh bizonyítottan használt.

Feltűnő hasonlóság a vizsgált festménnyel, hogy a barna és vörös festéket gyakran használták Van Gogh olajfestményein található aláírásainál vagy felirataiban

– írta a csoport. Azonban kétségbe vonják az alkotás eredetiségét.

DNS vizsgálatot is alkalmaztak, egy a festményen talált hajszálon. A vizsgálatot nem minősítették meggyőzőnek, hogy ennyi év távlatából kimutasson egy adott személyt. Azonban az is elképzelhető, hogy az „Elimar” egy még sosem dokumentált van Gogh kép – írj a New York Post.

Hatalmas a kereslet a festő iránt

Bár élete során, kevesen értékelték, ma már az egyik legnagyobb festők között van Vincent van Gogh. Még évek múltán is kerülnek elő képei. Nemrég valaki több millió dollárt adott egy levélért, melyen a festő bordélyházban tett látogatásairól számol be barátjának. Máskor pedig rekordösszegért árvereztek el, egy nácik által ellopott festményét. Az sem ritka, hogy műkincsrablók lopják el nagyszerű alkotásait.