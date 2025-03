Oroszország nem érdekelt a tűzszünetben, elképzelhetetlen Ukrajna uniós csatlakozása – exkluzív interjú

– Vlagyimir Putyin számára tehát konkrét feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy létrejöhessen a béke. Oroszország jelenleg előnyös helyzetben van a fronton, lassan, de folyamatosan nyomulnak előre, és szankciók hatására sem omlott össze az ország gazdasága, Ukrajna nyugati támogatásában pedig repedések látszanak. Miért hisznek benne sokan, hogy mégis éppen most fog majd tűzszünetet kötni az orosz elnök?

– Az Ukrajnában folytatott katonai művelet nem területszerzés céljából indult, hanem azért, hogy Moszkva jelentősen megváltoztassa Kelet-Európa biztonságpolitikai környezetét. Ha visszaemlékszünk az isztambuli tárgyalásokra, akkor láthatjuk, hogy azok pontosan erről szóltak. A vita nem az ukrán területekről szólt, hanem az Oroszország által érzékelt biztonságpolitikai fenyegetésekről és ezen fenyegetések megszüntetéséről. Ezek között említhetjük a NATO keleti irányba történő terjeszkedését, illetve Ukrajna felfegyverzését is. Most is ezek a kérdések merülnek fel. Az isztambuli tárgyalások félbeszakadtak az ukrán és a nyugati felek miatt, azóta pedig sok minden történt, például Oroszország további területeket foglalt el, de jelentősen emelkedtek a háború összköltségei is. Emiatt már nem lehet figyelmen kívül hagyni az elfoglalt területek miatt felvetődő kérdéseket. De továbbra is úgy gondolom, hogy nem ezek fogják alakítani a tárgyalások menetét. Az orosz-amerikai tárgyalásokon nem az fogja leginkább foglalkoztatni a feleket, hogy pontosan hol húzzák meg a határt Ukrajna és Oroszország között, hanem ennél sokkal tágabb és fontosabb témákat érintenek majd. Moszkva számára az egyik ilyen Ukrajna semleges státuszának kiharcolása, valamint megakadályozni, hogy Ukrajna bármilyen biztonságpolitikai kockázatot jelentsen Moszkvára nézve, de ide lehet sorolni a NATO-terjeszkedésének megállítását is. Az ukrán problémát meg lehet oldani egy nagyobb csomag részeként. Oroszország ezeket már korábban felvetette, de a Biden-kormány mindegyiket elutasította. Most Trump készen áll arra, hogy megvitassák a kérdéseket. Ezért mondom, hogy a tűzszünet önmagában egy olyan dolog, amire Moszkvának nem érdeke rábólintani, csak ha egy nagyobb megegyezés részét képezi.