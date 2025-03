Fontos bejelentést tett Moszkvában Szijjártó Péter

Magyarország és Oroszország energetikai együttműködése kiállta a legnehezebb idő próbáját is, minden nehézség dacára sikerült fenntartanunk hazánk energiaellátásának biztonságát – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az orosz partnerek megbízhatóságának köszönhetően tavaly rekord mennyiségű földgáz érkezett Magyarországra és idén is a napi szállítások meghaladják a 20 millió köbmétert. Akadálytalanul zajlik a kőolajszállítás is, a szállított mennyiség idén meghaladta az 1,25 millió tonnát.

Alexander Novak miniszterelnök-helyettessel megállapodtunk az energiaügyi együttműködés fenntartásában és egyetértettünk abban, hogy a Magyarországra vezető energetikai infrastruktúra támadása elfogadhatatlan.

Szijjártó Péter közölte, Magyarország nemzeti érdekét szolgálja az az amerikai-orosz megállapodás, amely az energetikai infrastruktúra támadásának tiltásáról rendelkezik. Jó hír, hogy a Mol oroszországi kitermelési tevékenysége rendkívül sikeres, ez pedig megteremti a lehetőséget oroszországi szerepvállalásának bővítésére – tette hozzá.