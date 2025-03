"Ha ezt megteszi, akkor lesznek problémái" – Trump kemény szavakkal bírálta Zelenszkijt

Donald Trup, az Amerikai Egyesült Államok elnöke vasárnap arról beszélt, hogy Zelenszkij már kihátrálna az ásványianyag-megállapodásból. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy ha ezt teszi az ukrán elnök, akkor akad majd néhány problémája.

Szerintem Zelenszkij mellesleg megpróbál kihátrálni a ritkaföldfém-üzletből, és ha ezt megteszi, akkor lesznek problémái – nagy-nagy problémák

– mondta Trump az Air Force One újságíróinak vasárnap.

"Ritkaföldfémekről kötöttünk alkut, és most azt mondja: "hát tudod, újra akarom tárgyalni az üzletet. A NATO tagja akar lenni. Nos, ő soha nem lesz a NATO-tagja, és ezt pontosan tudja" - mondta Trump a Fox cikke szerint.

A lap felidézi, hogy Zelenszkij a múlt hónapban kijelentette, hogy Ukrajna bármikor kész az ásványi anyagokról és a biztonságról szóló megállapodást aláírni az Egyesült Államokkal, megjegyezve, hogy a megállapodást a nagyobb biztonság és szilárd biztonsági garanciák felé tett lépésnek tekintik.

Heves vita előzte meg a megállapodást

Zelenszkij nyilatkozata a Fehér Házban tett látogatása után hangzott el, ahová a ritkaföldfém-ásványokról szóló megállapodás aláírására várták. Az ukrán elnök és Donald Trump azonban a sajtó előtt heves vitába bonyolódott a Fehér Házban az Oroszország által kezdeményezett három éve tartó konfliktus lezárásáról.

Az atv.hu szemléje szerint a dokumentum azt is tartalmazza, hogy az amerikai Fejlesztési és Finanszírozási Intézet (DFC) irányítása alatt különleges újjáépítési és befektetési alapot hoznának létre, amelybe Kijevnek át kellene utalnia az ukrán nyersanyagforrásokból származó bevételeinek 50%-át, amíg nem fizeti vissza a háború kezdete óta nyújtott összes amerikai katonai és gazdasági támogatást, valamint évi 4%-os kamatot.

Az új megállapodás értelmében Washington elővásárlási jogot is szerezne minden Ukrajnában kitermelt erőforrásra, amíg Kijev nem rendezte teljes amerikai tartozását, amely a 2022 óta nyújtott támogatást is magában foglalja. A tervezet továbbá azt is előírja, hogy Ukrajna nem adhatja el létfontosságú ásványkincseit olyan országoknak, amelyek az Egyesült Államok “stratégiai versenytársai”.