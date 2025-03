HIV vírus, kanyaró, gyermekbénulás – Ukrajna uniós csatlakozása betegségekkel, járványokkal járhat

A vakcinák elengedhetetlenek a betegségek visszaszorításában, a kanyaró, a szamárköhögés és a diftéria is kontroll alatt tarthatók, ha az átoltottság eléri a 95 százalékot. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2023-as adatai szerint azonban több országban, köztük Ukrajnában is csökkent az átoltottsági arány, ami újabb fertőzési hullámokat eredményezhet.

A Covid „mentette meg” Közép-Európát a kanyarójárványtól

„A védőoltásokkal megelőzhető betegségek elleni immunizáció kritikus pontja a közegészségügynek. Ha az átoltottság csökken, az egész régió veszélybe kerülhet” – fejtette ki a Bohucki Nebojsa járványügyi szakorvos a Magyar Nemzetnek.

Ukrajnában a koronavírus-járvány előtt, 2018/19-ben kanyarójárvány tombolt. A szakemberek szerint ebből

csak azért nem lett Kelet-Európa-szerte komoly baj, mert 2020 márciusában kitört a Covid-járvány, amely miatt a kijevi kormány is példátlan mértékű óvintézkedéseket, lezárásokat rendelt el.

A WHO 2020-ban 264 kanyarós megbetegedést regisztrált Ukrajnában, ami kiugróan nagy szám, főleg ahhoz képest, hogy Magyarországon egyetlen ilyen megbetegedés sem volt akkor. A WHO a kanyaró mellett a poliomielitisz (járványos gyermekbénulás) fokozott veszélyére is felhívta a figyelmet északkeleti szomszédunknál.