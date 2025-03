Itt van Putyin bejelentése Odesszáról és az egyéb ukrajnai területekről

A Meduza.io beszámolója szerint a rendezvényen Putyin nem az üzletről, hanem Ukrajnáról és a béketárgyalásokról beszélt az üzletembereknek. Az orosz elnök közölte, Ukrajnának most adva van a lehetőség a háború befejezésére, illetve a Krím elismerésére orosz területként.

A lap azt írta, hogy Putyin szerint a tárgyalások most arról szólnak, hogy a Krímet, a Luhanszki Népköztársaságot, a Donyecki Népköztársaságot, a Herszon régiót és a Zaporizzsjai területet Oroszország részeként ismerjék el. Azt ugyanakkor nem részletezték, hogy ezt egyedül Ukrajnának kellene megtennie, vagy az Egyesült Államoknak és Európának is.

Ha ez a közeljövőben megtörténik, akkor Oroszország nem fog igényt tartani Odesszára és más, most még Ukrajnához tartozó területekre

- árulta el egy tudósító. Hozzátette, hogy a találkozó résztvevői szerint az orosz elnök úgy véli, Donald Trumppal meg fog tudni állapodni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin és Donald Trump keddi telefonos egyeztetését megelőzően a The New York Times egy olyan cikket közölt, amelyben arról írtak, hogy Oroszország számos területi engedményt kaphat a békemegállapodás megkötése esetén. A lap leszögezte, hogy az amerikai elnök tanácsadói már világossá tették: Krím az oroszoknál marad, emellett Moszkva megtarthatja majdnem az összes elfoglalt területet. Ezek összességében Ukrajna területének 20 százalékát teszik ki. Volodimir Zelenszkij bizalmi köre azonban attól tart, hogy Donald Trump más engedményeket is tehet, például átadhatja Putyinnak Odessza városát.

Végül biztató eredményekkel zárult a két elnök telefonos egyeztetése. Putyin beleegyezett, hogy Moszkva 30 napra leállítja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Megállapodás született egy nagyszabású hadifogolycseréről, valamint súlyosan sérült ukrán katonák átadásáról is. Putyin és Trump egyetértett az atomfegyverek korlátozásának fenntartásában, továbbá az amerikai–orosz együttműködés szorosabbra fűzésében és annak a világra gyakorolt pozitív hatásában.