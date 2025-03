Kiakadtak a tanárok a ramadán alatt koplaló gyerekek miatt

Más vallási közösségekhez hasonlóan az ausztriai iszlám közösség is kiadta saját útmutatóját „Ramadán az iskolai környezetben” címmel. Ebben többek között az áll, hogy a böjtöt meg lehet szakítani a fizikailag megterhelő tanórák alatt. Megjegyzik azt is, hogy a böjtnek vannak más módjai is, például ha az ember nem fogyaszt édességet, vagy nem használja az okostelefonját.