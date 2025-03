Kiszelly Zoltán: Macronék háborús kőleveséhez az ukránok vére kell

– A csütörtöki EU-csúcs tükrében az orosz-ukrán háború lezárása hogyan áll? Az amerikai-orosz tárgyalásokkal párhuzamosan jövő hétre, egy hét múlva Párizsba Macron francia elnök megint összehívott egy informális EU-csúcsot Ukrajna támogatására. Mit jelent ez a Trump elnök által szorgalmazott béketárgyalások szempontjából?

– Trump Gázában elért egy fegyverszünetet, amit nem tartanak be. Most pedig azt látjuk, hogy Putyin egy ilyet szeretne a Trumptól kérni, és hát jó úton van afelé, hogy egy ilyen gázai típusú, idézőjelben vett fegyverszünetet el is érjen. Jelen állás szerint most 30 napig nem lövik egymás energetikai infrastruktúráját, de a harcok egyébként tovább zajlanak. Ebből igazából azt látjuk, hogy

Putyin nem akar békét, mert ő most nyerésre áll. Trump akar békét, hogy ezt a konfliktust lezárja, csak nem tudja elérni, mert nem tud Putyinra úgy nyomást gyakorolni, mint Zelenszkijre.

Putyinnak olyan maximális követelései vannak, amiket az ukránok nem akarnak teljesíteni. Ukrajna semlegessége, demilitarizálása – ezeket sem az ukránok nem akarják, de az amerikaiak sem nagyon. Ezek alapján most leginkább egy gázai típusú fegyverszünet várható, ami nem igazi fegyverszünet, mert bármikor megszeghető. Az európai politikusok célja valójában az ukránok víz fölött tartása, minimum 2026 novemberéig, az amerikai időközi választásokig. Donald Trumpnak a gazdaságpolitikája finoman szólva nagyon kaotikus, ezért ha Amerikában nem csökken az infláció, akkor Trump gazdaságpolitikája nem lesz sikeres aminek következtében a republikánusok elvesztik az időközi választást, ami után Trump politikai értelemben már béna kacsa lesz 2028-ig. Ezért van az, hogy

Macron most ahhoz keres szövetségeseket a németekkel együtt, hogy hogyan tudják Ukrajnát minimum 2026 novemberéig életben tartani a háborút folytatva.

Ehhez keresnek pénzt, katonát és fegyvert, csak éppen nincs se pénzük, se katonájuk, se fegyverük.