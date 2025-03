Kosztur András: Az Egyesült Államok most dolgozza fel a tényt, hogy a világrend átalakult

— Adhat okot bizakodásra a tartós békében Donald Trump és Vlagyimir Putyin keddi telefonbeszélgetése?

– Mindenképp bizakodásra adhat okot az a tény, hogy az első lépést úgy tűnik, megteszik a felek a háború lezárása felé azzal, hogy kölcsönösen vállalják az energetikai csapások szüneteltetését. A beszélgetést követően nem sokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is közölte, hogy kész erre, míg Vlagyimir Putyin már a Kreml beszélgetésről kiadott közleménye szerint is kiadta az erre vonatkozó parancsot.

Remélhetőleg így elindulhat az a folyamat, ami a teljes tűzszünethez, azon keresztül pedig a békéhez vezethet, a számos vitás kérdés azonban hosszas tárgyalássorozatot jelez előre.

Amerikai közlés szerint ez azonban már a közeljövőben megindulhat valamelyik közel-keleti országban – korábban az amerikai-orosz és az amerikai-ukrán találkozókra is Szaúd-Arábiában került sor.

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke

Fotó: Maxim Shemetov / POOL / AFP

— Mit jelent a gyakorlatban az energetikai és infrastrukturális tűzszünet, amiről a két vezető beszélgetett?

– A két ország a háború ideje alatt számos támadást indított a másik energetikai infrastruktúrája ellen: orosz részről szinte minden ilyen jellegű létesítményre kiterjedtek ezek a csapások, több hőerőművet teljesen le is romboltak, de támadtak gáz- és olajtározókat, valamint transzformátor-állomásokat is. Ukrán részről a csapásmérő képességek hiánya miatt elsősorban olajfinomítókat és olajtározókat támadtak, mivel itt a gyúlékony anyagok jelentős másodlagos károkat tudtak okozni, kompenzálva ezzel a drónok rakétáknál kisebb robbanóerejét. Bár az ukránok időnként egészen mélyen, akár 2000 kilométerre is eljutottak drónjaikkal, a mélységi csapásaik szórványosak és relatíve csekély erejűek voltak, míg az oroszok Ukrajna teljes területének belövésére képesek a rakétarendszereikkel.

Így a megállapodás leginkább Ukrajna számára lehet előnyös, mivel energetikai rendszere már így is súlyos károkat szenvedett, az ukrán csapások azonban az oroszoknak is okoztak kellemetlenséget és kisebb logisztikai problémákat az üzemanyagellátás területén.

Az oroszok ráadásul eleve egy-másfél havonta indítottak nagyobb szabású légicsapásokat, így egy 30 napos szünet – ha Ukrajna nem sérti meg a megállapodást – nem jelenthet jelentős eltérést a stratégiai elképzeléseiktől akkor sem, ha a tárgyalások végül mégis zsákutcába futnának. Kezdőlépésnek így pont mindenki számára elfogadható egy ilyen részleges tűzszünet.