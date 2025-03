Minden gyémánt fülbevaló előkerült, amiket lenyelt egy amerikai tolvaj

A férfi a floridai Mall of Millenia bevásárlóközpont Tiffany üzletébe ment be februárban, ahol elmondása szerint egy Orlando Magic kosárlabdázó számára szeretett volna gyémánt fülbevalókat és gyűrűt vásárolni, ugyanis annak asszisztenseként mutatkozott be az eladónak. Miután VIP-szobába kísérték, hogy megnézhesse az ékszereket, Gilder váratlanul felugrott a székéből, megragadta az ékszereket, és kirohant az ajtón.

Gilder az üzletből 575 000 dollár (kb. 200 millió forint) értékű gyűrűt és 780 000 dollár (kb. 270 millió forint) értékű fülbevalót vitt el.

A rendőrség az üzlet biztonsági kameráinak felvételei alapján rögzítette a férfi autójának rendszámát, így sikerült nyomon követniük a kocsit - számolt be a Mirror.

Végül Gildert Washington megyében, mintegy 550 kilométerre az üzlettől állították meg, mert nem égtek az autója hátsó lámpái. A rendőrség arról számolt be, hogy a férfi tárgyakat próbált lenyelni. Hallották, hogy Gilder azt mondja:

Ki kellett volna dobnom őket az ablakon.

A férfit ezt követően a washingtoni megyei börtönbe szállították, majd kórházba került, ahol a nyomozók szoros megfigyelés alatt tartották több mint két hétig. Az utolsó fülbevalót a férfitől a múlt héten szerezték meg. Az orlandói rendőrség megerősítette, hogy a három fülbevalót valamint a két másik azonosítatlan gyémánt fülbevalót is megtalálták.

Miután a gyémántokat visszaszerezték, a Tiffany üzletbe vitték őket, ahol megtisztították, és egy ötvösmester összehasonlította a sorozatszámokat az ellopott ékszerekkel. A fülbevalókon található sorozatszámok pedig megegyeztek, így visszakerültek a helyükre.

Gildert végül letartóztatták és rablás, valamint nagy értékű lopás vádjával bíróság elé állítják.