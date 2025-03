Fejszével vágta fejbe, így menekült meg a támadó medvétől egy férfi – videó

A férfi és kutyája pénteken egy turistaösvényen haladt az erdőben, amikor egy medve elkezdett felé rohanni – írja a Žilinak.sk

A férfi egy fa mögé állt, és bár volt nála medveriasztó spray, hirtelen nem tudta, hogy hol keresse, így fejszéjével védte magát.

A medve kétszer is elkezdett a férfi felé rohanni, aki mindannyiszor meglendítette felé a fejszéjét – másodszor pedig el is találta a fején – erre az állat elrohant. A történteket egy vadkamera rögzítette, a videót a szlovák környezetvédelmi államtitkár osztotta meg a közösségi hálón – számolt be a Paraméter.

A Kis-Fátra Nemzeti Park igazgatója szerint

a medve nem egyedül volt – három egyéves medve, valamint további három, idén született bocs is volt a társaságában.

Hozzátette, az állat minden bizonnyal megijedt a kutyától vagy a férfitől.

A helyszínre az eset után figyelmeztető táblákat helyeztek el, miszerint a közelben egy agresszívebb egyed tartózkodhat. Emellett nem kizárt, hogy az eset során a medve meg is sérült.