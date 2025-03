Maffia, prostitúció és drog – ez várna ránk Ukrajna uniós csatlakozásával?

Ahol prostitúció van, ott az emberkereskedelem mellett megjelennek a drogok is, és e tekintetben a nagyvárosok fel vannak osztva a maffián belül: így megvan, hogy mely maffiacsoport mely városrészben teríti a drogokat, hol alkalmazhat prostituáltakat. Előfordult olyan, hogy ha megszegték az egyezményeket, akkor ezeket a vitákat lőfegyverekkel zárták le. Itt az a veszélyes, hogy

a háború miatt rengeteg fegyver került ki Ukrajnából magánkézbe és szervezett bűnözői csoportokhoz is.

Ezek a lövöldözések sokszor nyílt utcán történnek, és azért veszélyesek, mert az átlag polgárok emiatt megsérülhetnek, vagy értelmetlenül halhatnak meg. Ilyen eset volt a tavalyi évben, amikor egy vidámparkban számolt le egymással két maffiaszervezet, és két ártatlan ember meghalt a lövöldözésben.

Tehát visszatérve a kérdésre: egy ilyen helyzet Magyarország biztonságát nagyon komolyan veszélyeztetné, ugyanúgy, mint amikor a délszláv háborúban rengeteg fegyver került maffiaszervezetekhez. Itt ugyanaz lenne, és értelemszerűen ezek a csoportok a fegyvereket akár terrorszervezeteknek is eladhatják.

Magyarországon kiemelkedő az európai országokon belül a biztonságérzet szintje, de egy ilyen helyzet ezt nagyon megingatná. Nem szabad hazardírozni, mert jó példa Németország arra, hogy mi történik, ha szervezett bűnözői csoportok jutnak be az ország területére.

Ukrajnából százezrek, sőt milliók menekültek el, és most nem lenne szükségük schengeni vízumra ahhoz, hogy Magyarországra jöjjenek. Ha felvennék őket az EU-ba, az azzal járna, hogy szabad munkaerő-áramlás révén bárki ellenőrzés nélkül jöhetne be Magyarországra. Ami biztos: hazánknak nincs szüksége arra, hogy különböző bűnözői csoportok bejussanak a határainkon belülre, hiszen az erőszakos bűncselekmények száma is drasztikusan megnőne. Biztos, hogy nálunk is megpróbálnának fiatal lányokat rávenni a prostitúcióra, hogy kihasználják, vagy külföldre csábítsák őket, mert ezeket a hálózatokat ott már jól kiépítették az ukránok.