Itt a bizonyíték: Magyar Péterék 200 milliárd forintot adnának Ukrajnának

Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította – jelentette ki Dömötör Csaba a Fidesz uniós parlamenti képviselője a közösségi oldalán.

A képviselő felhívta a figyelmet: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament néppárti-baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozat-tervezetet terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza párt uniós parlamenti képviselője.

A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás

– szögezte le Dömötör Csaba.

Magyar Péterék 200 milliárd forintot vennének el a magyar költségvetésből

Magyar Péterék az alábbiakat követelik:

Azt írják, hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni. Követelik, hogy mindenki oldja fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni (ezek a 15. pontban találhatóak). Követelik, hogy minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására. Ez hazánk esetében legalább évi 200 milliárdos összeg lenne. Ezenfelül egy „többmilliárd eurós” uniós költségvetési sort akarnak létrehozni Ukrajnát támogató eszközökre. (17. és 19. pont). Szerintük az európaiak által biztosított kiképzési műveleteket ukrán területekre is ki kellene bővíteni (16. pont). Magyar Péter és a néppárti nagykoalíció elítéli Magyarországot a múlt heti vétója miatt (19. pont). Nem nevesítik, de egyértelmű, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert nem akar háborút. (Magyar Péter saját előterjesztésében saját hazáját „egyik tagállamnak” nevezi.) Ennek megfelelően jelentősen korlátoznák a tagállamok mozgásterét a katonai és védelmi ügyekben. Azt követelik, hogy a jelenlegi egyhangúság helyett a jövőben minősített többséggel is lehessen dönteni ezekben az ügyekben (58. pont). Ezzel le lehetne söpörni azok álláspontját, akik nem akarnak jobban belegabalyodni a háborúba. Így fogadták el a migrációs paktumot is.

Dömötör szerint a dolog tehát úgy áll, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és az egész paktumelit további háborút akar, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország már a tűzszünetről tárgyalnak.

Nem tudni milyen megfontolásból, de hosszú távon is sok ezer milliárdot költenének erre. Mindezt úgy, hogy Európa már eddig is 53 ezer milliárdnak megfelelő összeget tolt a háborúba, amit más területektől kellet elvenni. Ezért csökkentenék a meglévő támogatási programokat, például az agrártámogatásokat.

A Tisza delegációvezetőjétől már eddig is tudtuk, hogy „jól sikerült az óvodai beszoktatás”, de azt nem, hogy ennyire. Most már a gyakorlatban is látjuk, mit is jelent az, hogy nekik „egyfajta kötelességük” igazodni a néppárt álláspontjához. Azt is értjük, hogy Magyar Péter miért nem válaszol odahaza az ezzel kapcsolatos kérdésekre – tette hozzá.