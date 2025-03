Rodrigo Ballester: Az Európai Unió nevét „Nemzetek Európai Közösségére” kellene változtatni

A javasolt átalakítási tervek a tagállamok közötti kapcsolatok elsősorban gazdasági együttműködéshez való visszatérését jelentik?

A jelentésünkben két forgatókönyvet vázoltunk fel. A második, radikálisabb opció, az „Új kezdet”, egyfajta „tabula rasa” lenne, amely teljesen újraindítaná az EU-t, és visszatérne a nemzetek közötti klasszikus kormányközi együttműködéshez.

Az első forgatókönyv, a „Vissza a gyökerekhez” célja az EU eredeti verziójához való visszatérés: pragmatikusabb, a nemzeti szuverenitást és a sokféleséget tiszteletben tartó unió létrehozása.

Ez a modell megtartaná a jelenlegi intézményi kereteket, de átalakítaná a hatalmi egyensúlyt úgy, hogy az Európai Tanács legyen a központi intézmény, és a tagállamok alkossák az Unió hajtóerejét, annak gravitációs központját.

A mai világban Európának inkább rugalmasságra és nemzeti erőre van szüksége a gazdasági növekedéshez, nem pedig további központosításra.

Javaslatunk szerint az Európai Unió nevét „Nemzetek Európai Közösségére” kellene változtatni, hogy jobban tükrözze ezt a szemléletváltást.

Ezek a reformok hatékonyabb választ adhatnak a globális gazdasági kihívásokra, mivel lehetővé tennék a tagállamok számára, hogy gyorsabban és határozottabban alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz.

Az EU-ban a tagállami szuverenitást korlátozni kívánó erők folyamatosan törekednek a szorosabb együttműködésre, a többségi döntéshozatalra és a brüsszeli bürokrácia hatalmának növelésére. Hogyan halad a velük szembeni küzdelem, és milyen tényezők határozzák meg az EU jövőbeni irányát? Elképzelhető-e az EU szétesése?

Az EU-ban valóban léteznek olyan erők, amelyek a szorosabb együttműködés, a többségi döntéshozatal és a brüsszeli bürokrácia hatalmának növelése mellett érvelnek. Ők folyamatosan szemben állnak azokkal, akik a tagállami szuverenitás megőrzéséért küzdenek. Jelentésünk konkrét megoldásokat vázol fel e feszültségek kezelésére, például az egyhangúság követelményének kiterjesztését, a tagállamok számára biztosított kilépési lehetőségeket („opt-out” mechanizmus), egy rugalmassági klauzula bevezetését, valamint az Európai Unió Bírósága (CJEU) és az Európai Bizottság (EC) hatalmának korlátozását.

A pragmatizmus szellemében azt is javasoljuk, hogy az uniós köztisztviselők fizetését nettó 10 000 euró/hó összegben maximálják.

Ez a jelentés radikálisnak számít, mivel az EU reformjai hagyományosan mindig ugyanazt az utat követték, míg a mi javaslataink teljesen új irányt kínálnak. A status quo fenntartásának ideje lejárt. A föderalisták – vagyis a központosítás hívei – és a nemzeti szuverenitást védelmezők közötti harc heves lesz, ha az EU-reform kérdése napirendre kerül. Most van itt az ideje, hogy új módon gondolkodjunk, és olyan jövőképet mutassunk be, amelyben a tagállamok visszakapják azt a szerepet, amelyet az Unió eredeti terve szerint is betöltöttek. Ha a reform meghiúsul, végső megoldásként a második forgatókönyvet is mérlegelni kell. Bár az EU szétesése nem feltétlenül lenne az előnyben részesített végkimenetel, mégis reális lehetőség marad, ha az Unió nem tud alkalmazkodni a tagállamok igényeihez és elvárásaihoz.