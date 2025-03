Mutatjuk Magyar Péter ukrán hűségnyilatkozatát!

Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője a közösségi oldalán szerdán.

A képviselő felhívta a figyelmet: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament néppárti-baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozattervezetet terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza Párt uniós parlamenti képviselője.

A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás

– szögezte le Dömötör Csaba.

A kezdeményezés háborúba taszítaná Magyarországot

Mindezzel kapcsolatban érdemes bemutatni, hogy a Magyar Péter által is jegyzett előterjesztés címe: „Közös határozati javaslat az európai védelempolitika jövőjéről szóló fehér könyvre” (JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the white paper on the future of European defence | RC-B10-0146/2025 | European Parliament).

A javaslat gyakorlatilag a Tisza valós külpolitikai programját takarja. Nem túlzás, hogy Magyarék kezdeményezése belerántaná hazánkat az orosz-ukrán konfliktusba.

A Magyar Péter által is aláírt javaslat szerint „az EU érdeke, hogy Ukrajna a valódi európai biztonsági rendszer szerves része legyen”. Szó szerint azt is írja, hogy „az ukrán és az európai biztonság egy és ugyanaz”. Sőt, a Tisza Párt elnöke odáig is elmegy, hogy szerinte „az ukrán csatatereken dől el Európa jövője”.

A Tisza elnöke kritizálja az előterjesztésben, hogy

„bizonyos tagállamok és tagjelöltek blokkolják vagy késleltetik a kritikus katonai támogatást Ukrajna számára, és ezzel aláássák Európa biztonságát”.

Az európai parlamenti képviselő itt vélhetően Magyarországra gondol, de valamiért nem nevezi néven hazánkat, amikor az ukrajnai fegyverszállítások mellett áll ki. Látni fogjuk, hogy ez a szégyenlősség visszatérő elem a javaslatában.

Trumpot is támadja a javaslat

Magyar Péter durva kritikát fogalmaz meg az Egyesült Államok irányába is. Sajnálkozik az amerikai kormány szavazatai felett, amely az orosz kormánnyal fogott össze az ENSZ Közgyűlésében és az ENSZ Biztonsági Tanácsában, az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújáról szóló határozathozatalok során. A Tisza elnöke azt is szorgalmazza, hogy a jövőben „a háborús időkben megszokott” közös tagállami válaszok szülessenek.