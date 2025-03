Itt a piros, hol a piros: szenzációs előzéseket és óriási stratégiai összecsapást hozott a phoenixi verseny

Ez a hétvége lehetett volna a Team Penske nagy feltámadása, ez viszont egyáltalán nem jött el. Cindric és Logano is járt az élen, de esélyük nem volt a győzelemre, Blaney motorja pedig felrobbant. Logano 13. helye volt a legmagasabb a csapatból egy olyan pályán, ahol a Penske rendre jól teljesít. Talán pánikolni még nem érdemes, de aggódni már lehet.

A nap győztese: Alex Bowman

Az első szakaszt a 16., a második szakaszt a 17. helyen zárta, kétszer került el centikkel egy végzetes ütközést és valahogy a 7. helyen tudott célba érni.

Tényleg centiken múlt, hogy a 48-as elkerülje a kiesést

Boweman előtt mindenki ütközik, ő a felső íven menekül meg Forrás: Nascar, Youtube

A nap vesztese: Daniel Suárez

Ha csak a fele annyira lenne szerencsés Suárez, mint Bowman, akkor egy sokkal szebb szezonkezdésről beszélhetnénk. Pedig az esetek többségében hiába csinál mindent jól Suárez, a végén valahogy mégis őt törik össze. Ez így volt múlt héten, és most Phoenix-ben is. A szerződéséért harcoló pilótát még az ág is húzza, de ha a saját munkáját továbbra is ennyire jól végzi, akkor egy idő után a szerencse is mellé fog szegődni.

Értékelés: 10/7

Az értékelés magasságát azzal tudom magyarázni, hogy egy rendkívül unalmas pályát sikerült élvezhetővé tenni a kétfajta keverékkel. Azonban ha hinni lehet a híreknek, a bajnokság végkimenetelét eldöntő futamra már csak egy keveréket, feltehetően a lágyabbikat hozza el a Nascar. A nagy kérdés, hogy ha mindenki ugyanazt az abroncsot használja majd, lesz-e bármilyen javulás. Bizonyára lehetne magasabb is az értékelés, de az izgalmakat csak és kizárólag a gumikeverékek közötti különbség hozta. Ettől függetlenül a stratégiai része élvezetes volt, így remélem több pályán is kipróbálják majd ezt a módszert.