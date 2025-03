Lángol a Balkán: százezrek tüntetnek Belgrádban, politikai krízis Boszniában

Ezek Németh Ferenc legfontosabb megállapításai:

A Szerb Haladó Párt (SNS) 2012 óta van hatalmon, Vučić 2017 óta elnök. Népszerűsége részben a gazdasági stabilitás és a kiegyensúlyozott külpolitika miatt alakult ki, de az utóbbi években egyre több bel- és külpolitikai kihívással néz szembe.

A 2023-as és 2024-es tragédiák után nőtt a társadalmi elégedetlenség, amely Vučić hatalmát is megkérdőjelezi. A március 15-i tömegtüntetés az egyik legnagyobb a szerb történelemben. A demonstrálók elszámoltatást és átláthatóságot követelnek, de Vučić időhúzásra játszik, és egy új kormány felállításával próbálja megőrizni hatalmát.

A boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik ellen elfogatóparancsot adtak ki, politikai krízist idézve elő Bosznia-Hercegovinában. Dodik válaszul független intézményeket hoz létre, ami fokozza a konfliktust. A helyzet tovább bonyolítja a térség stabilitását, és Vučić számára is politikai kihívást jelent.

– 2002-ben egy rendkívül instabil időszak kezdődött a szerb belpolitikában: sikertelen választások, merénylet és Jugoszlávia szétszakadása is közrejátszott ebben. 2004 nyarától látható jelentősebb stabilitás az elnöki székben, de a Szerb Haladó Párt sikere még így is történelmi. Az országot 2012 óta irányítják, Aleksandar Vučić pedig 2017 májusa óta ül az elnöki székben, ezzel Slobodan Milošević után a leghosszabb ideig hatalmon lévő elnök. Milyen okok húzódnak az SNS és Vučić sikere mögött?

– Egyrészt a szerb társadalomban volt egy igény a stabil politikai környezet kialakítására. Egy olyan környezetre, ami mind politikai, mind gazdasági nehézségektől mentes. A Szerb Haladó Párt, de különösen Alexandar Vučić ezt a kezdetekben meg tudta teremteni. Másrészt Vučić népszerűségének van egy mentális vonulata is, Titónak a szelleme továbbra is jelentősen él a legtöbb egykori jugoszláv tagállamban, a balkáni térségben továbbra is szeretik az erős fellépésű, jó kiállású államférfiakat, akik egy picit hasonlítanak Titóra. Vučić-ról is elmondható, hogy egy viszonylag jó kiállású államférfi, aki valamennyire visszanyúlik a titói hagyományokra, próbál a Kelet és a Nyugat között egyensúlyozni, ugyanakkor nyit a harmadik világ felé is. Ezen politikája meglehetősen sikeresnek mondható, elnyerte a szerb társadalom többségének tetszését is, amelyre jellemző, hogy a többsége EU-párti, de azért egy viszonylag széles réteg szimpatizál Oroszországgal. Vučić bel- és külpolitikája 2010 és 2018–19 között volt a csúcson, a gazdaság felívelőben volt, külföldi működötöké irányult az országba keleti és nyugati irányból is. Ezt követően viszont jöttek a gondok. A külpolitika tekintetében Koszovó kérdése mindig napirenden van Szerbiába, de az ukrán háború kitörését követően az Európai Unió elvárta, hogy Belgrád beálljon az orosz szankciók mögé, vagy legalábbis azt az álláspontot képviselje elméleti és gyakorlati síkon, mint az EU. Ez a szerb vezetés számára elsősorban az általuk alkalmazott Kelet és Nyugat között egyensúlyozó politika miatt problémát jelentett. Belföldön egyre gyakoribbak lettek a tüntetések és főleg strukturális jellegű problémák miatt történt egy jelentős bizalomvesztés a Szerb Haladó Párt és Vučić iránt.