Az Uniónak egyetlen fityingje sincs, minden pénzét elköltötte, amikor arról beszél, hogy ő Ukrajnát továbbra is akarja fegyverezni, az ukrán hadsereget fenn akarja tartani, egyáltalán az ukrán állam működését finanszírozni akarja, vagy újjá akarja építeni Ukrajnát, akkor ezt úgy teszi, hogy közben ha kihúzza a zsebét, akkor nem talál benne egyetlen krajcárt sem. Ezek mind pénzügyi fedezet nélkül tett, ezért szerintem üres ígéretek.

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke és Orbán Viktor (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Mit lehet tudni arról, hogy ha Oroszország, Amerika megegyezik, és azt mondja, hogy eldönti Ukrajna sorsát akár az Unió, akár Ukrajna nélkül? Mi lesz erre az Unió válasza?

Ezt még itt sem tudják. A mi helyzetünk egyszerű. Azt tudjuk, hogy a mi válaszunk mi lesz. Mi kibontunk egy üveg pezsgőt, és azt mondjuk, hát mindig is ezt akartuk. Megjött az Egyesült Államok békepárti elnöke, hiába ellenezte ezt az Európai Unió, keresztülvitte a saját elgondolását, lett béke.

Miután béke lesz, újraindul a gazdasági élet, és ismét nekilendülnek a nemzetgazdaságok, és ennek mindenki, így a magyarok is a hasznát látja majd. Tehát mi majd tapsolni fogunk és örülünk, nekünk ez siker lesz. Itt majd le kell nyelni a békát.

Mi lesz még a nap további részében? Hiszen még folytatódnak a megbeszélések. Az látszik, hogy nagyon intenzív, sűrű nap van előttünk még mindig.

Az a fontos, hogy most mindenki lehiggadjon, ez az ukrán gőz kimenjen a teremből, és Zelenszkij elnök úr nem vesz részt a megbeszélések többi részén. Itt is csak videó segítségével volt jelen. Tehát kiszellőztetünk, mindenki lehiggad, és most egy másik témával foglalkozunk, ez pedig a versenyképesség. Itt is van éppen elég nagy baj, Ukrajna nélkül is elvesztette az Európai Unió a versenyképességét, a gazdaságok bajban vannak, az Európai Központi Bank elnöke, Lagarde asszony itt lesz, a pénzügyminiszterek vezetője szintén itt lesz, és meghallgatjuk az ő véleményüket, mondjuk úgy, hogy az üzleti világ véleményét arról, hogy mit kell tenni az Európai Uniónak annak érdekében, hogy a tagállamai ne menjenek tönkre.

Tehát a politikai után most a pénzügyi döntés következik?