Ostobaságnak nevezte Európa háborúpárti érveit Donald Trump jobbkeze

Donald Trump amerikai elnök jobbkeze, Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott interjút adott Trucker Carlsonnak – a Fox korábbi műsorvezetőjének –, amelyben elismerte az Oroszország által tartott népszavazások érvényességét. A Mandiner szemléjéből kiderül: Witkoff részletesen beszélt Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatáról és az elmúlt hetek egyeztetéseiről. Kiemelte: Putyin nagyon tiszteli Trumpot, amit el is vár mindenkitől az amerikai elnök.

Láthattuk, mi történt az Ovális Irodában, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem mutatott kellő tiszteletet. Azóta a konfliktust sikerült rendezni, vélhetően Zelenszkij téves információkat kapott a tanácsadóitól

– mondta Witkoff, aki bátornak nevezte az ukrán elnököt és elismerte az ukrán hadsereg kitartását is. Az elnöki különmegbízott felidézte: Putyin – elmondása szerint – imádkozott Trumpért, amikor rálőttek, jó személyes kapcsolat alakult ki ugyanis köztük az amerikai elnök első ciklusa idején.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Ház ovális irodájában Washingtonban 2025. február 28-án

Photo by SAUL LOEB / AFP

Előbb 30 napos, majd tartós tűzszünet

Steve Witkoff részletesen beszámolt az amerikai-orosz tárgyalásokról és a várható békefolyamatról. A Mandiner cikke szerint felidézte, most a cél az, hogy egy 30 napos tűzszünetet sikerüljön megkötni. Ha ez életbe lép, akkor lehet tárgyalni a tartós tűzszünetről, majd a béke feltételeiről. Ez ugyanakkor nehéz feladat, mivel Oroszország és Ukrajna 2000 kilométeres határán végig fegyveres összecsapások zajlanak, amelyek önálló regionális konfliktusok, így megoldásukról egyenként kell tárgyalni.

Megjegyezte: Zelenszkij elnök is nyitott, fontos, hogy megértse, most van lehetősége olyan megállapodást kötni, amely számára is előnyös. Witkoff szerint

lesznek választások a közeljövőben Ukrajnában, ez elkerülhetetlen, mert Moszkva álláspontja szerint Zelenszkijnek nincs államfőként legitimitása, mivel nem voltak Ukrajnában választások a háború miatt.

Világossá tette: a béke érdekében az oroszok által irányított régiókról le kell mondania Ukrajnának és a NATO-tagság sem lehet Ukrajna jövője. Noha szó van róla, hogy az 5. cikkely szerinti kollektív védelmet Ukrajnára a tagság nélkül is ki lehetne terjeszteni. Felhívta rá a figyelmet, hogy az Oroszország által követelt és elfoglalt területeken orosz anyanyelvű lakosság él, akik kifejezték, hogy Oroszországhoz szeretnének tartozni. Ennek elismerése is a békekötés alapvető feltétele szerinte.