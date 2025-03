Egy majom állhat a perui bűnözési hullám mögött

A perui Ica városában, a San Isidro lakóparkban több lakos is betörést jelentett be a rendőrségen a múlt héten. Az esetek egymást követő napokon történtek, és a lakók azt tapasztalták, hogy hazaérve az otthonaikat teljesen felforgatva találták, de meglepő módon az értéktárgyaik pontosan ott voltak, ahol hagyták őket - számolt be a Mirror.

A rendőrség ezután olyan bejelentéseket kapott, hogy egy majmot láttak mászkálni a fákon, futni a háztetőkön és átmászni az elektromos vezetékeken. Egy rövid nyomozás után a hatóságok rájöttek, hogy az otthonokat nem egy bűnözői csoport, hanem egy fekete csuklyásmajom rongálta meg. A nyomozók végül rátaláltak a majomra, aki egy fa ágai között rejtőzködött a környéken.

A Perui Nemzeti Erdészeti és Vadvédelmi Szolgálat (SERFOR) elmondta, hogy a majom az Amazonas térségéből származik, tehát nem a környéken él. Ezért arra gyanakodnak, hogy a majmot egy közeli háztartásban tartották házikedvencként.

A hatóságok felfedezték, hogy a majom hasánál foltok vannak, amelyek arra utalnak, hogy lánccal vagy kötéllel volt megkötve.

A majom jelenleg karanténban van az Ica Városi Állatkertben. Az illetékesek szerint túl szelíd ahhoz, hogy visszaengedjék a vadonba, de még nem döntöttek arról, hogy az állatkertben maradjon-e, vagy egy állatmenhelyre kerüljön. A SERFOR közleménye szerint:

A példányt biztonságban tartjuk az állatkert karantén területén, folyamatos megfigyelés alatt. Mivel a majmon található nyomok arra utalnak, hogy lánccal vagy kötéllel kötötték meg a derekát, nem lehetséges visszaengedni a természetes élőhelyére. Ez arra utal, hogy házikedvencként tartották egy helyi házban.

A hatóságok még mindig próbálják kideríteni, ki volt a majom tulajdonosa. A SERFOR arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális vadászat, az állatok elfogása, birtoklása, szállítása és kereskedelme engedély nélkül súlyos bűncselekménynek számít.