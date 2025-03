A NYT szerint

Trump és Putyin telefonos megbeszélésének fő témája az lesz, hogy pontosan milyen területekről kell lemondani az ukránoknak.

A lap leszögezi, hogy az amerikai elnök tanácsadói már világossá tették: Krím az oroszoknál marad, emellett Moszkva megtarthatja majdnem az összes elfoglalt területet. Ezek összességében Ukrajna területének 20 százalékát teszik ki. Volodimir Zelenszkij bizalmi köre azonban attól tart, hogy Donald Trump más engedményeket is tehet, például átadhatja Putyinnak Odessza városát.

A lap arról nem számol be, hogy az ukrán tisztségviselők mire alapozzák félelmeiket.

Nógrádi György az Origónak nyilatkozott arról, hogy mit jelent egy lehetséges orosz-amerikai megállapodás. A biztonságpolitikai szakértő szerint nyilvánvaló, hogy az orosz-amerikai tárgyalások nemcsak Ukrajnáról szólnak, hanem itt tárgyalnak többek között Szíriáról is. Kitért arra is, hogy Ukrajna mindenképp be akarja vonni a béketárgyalásokba Európát, amely jelenleg Kijev legnagyobb támogatója.

Ha kedden az orosz és az amerikaiak megállapodnak, az azt jelenti, hogy Ukrajna és Nyugat-Európa feje felett teszik ezt, ugyanúgy, ahogyan a hidegháború korában történt”

– mondta.