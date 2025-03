Kiderült a Putyin-Trump tárgyalás pontos időpontja

Peszkov emlékeztetett, hogy a két elnök között kedden esedékes telefonos egyeztetést több megbeszélés is megelőzte. Felidézte, hogy Steve Witkoff, az amerikai elnök közel keleti különmegbízottja nemrég Moszkvában járt, Isztambulban pedig már folytak béketárgyalások is. Megemlékezett arról, hogy Donald Trump elnöksége alatt már volt kommunikáció az amerikai és az orosz elnök között, így már bizonyos témakörökben kialakult egyfajta egyetértés a felek között - írja az Izveszija.

Trump korábban úgy nyilatkozott: a kedden tartott megbeszélés számos kulcstémáiban már korábban megszületett a megállapodás. Erre reagálva a Kreml szóvivője elmondta, hogy még mindig sok kérdés megválaszolatlan az amerikai-orosz bilaterális kapcsolatok normalizálása körül.

A NYT arról ír, hogy a párbeszédben legfőképpen az ukrán területekről lesz szó. A lap úgy tudja: Moszkva megtarthatja a Krímet, illetve az elfoglalt területek jelentős részét. Volodimir Zelenszkij tanácsadói szerint azonban félő, hogy az amerikai elnök további engedményeket is tesz majd, például akár Odesszát is odaígérheti Putyinnak.

Az Origónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő úgy véli, hogy a 30 napos fegyverszünet esetében az oroszok feltétele az, hogy Ukrajna ne kapjon újabb fegyvereket, de jó pár európai ország, így a baltiak, a skandinávok naponta küldenek fegyverszállítmányt Ukrajnába. Nógrádi György elmondta, hogy az orosz elképzelés szerint a fegyverszünet akkor lehetséges, ha utána béke lesz.

Lapunknak korábban Fjodor Lukjanov, a Valdai Vitaklub tudományos igazgatója, egyetemi professzor és a Russia in Global Affairs főszerkesztője is nyilatkozott, aki kiemelte, hogy az ukrán területek sorsa önmagában nem fogja befolyásolni a béketárgyalások kimenetelét.

"Az Ukrajnában folytatott katonai művelet nem területszerzés céljából indult, hanem azért, hogy Moszkva jelentősen megváltoztassa Kelet-Európa biztonságpolitikai környezetét. Ha visszaemlékszünk az isztambuli tárgyalásokra, akkor láthatjuk, hogy azok pontosan erről szóltak. A vita nem az ukrán területekről szólt, hanem az Oroszország által érzékelt biztonságpolitikai fenyegetésekről és ezen fenyegetések megszüntetéséről. Ezek között említhetjük a NATO keleti irányba történő terjeszkedését, illetve Ukrajna felfegyverzését is. Most is ezek a kérdések merülnek fel" - mondta.