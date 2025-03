A Rock & Roll Hall of Fame a Mandoki Soulmates előtt tisztelgett

Az évek során Leslie több kimagasló fiatal egyéniséget, művészt csatlakoztatott be a Mandoki Soulmates-be, mint például Cory Henry. A formáció az idők folyamán egyedülálló szupergroup lett, 13 közös albummal, számos arany és platinalemezzel, élő DVD-vel, Blu-ray kiadással és megszámlálhatatlan elismeréssel és koncerttel világszerte.

Az eredményt egyszer Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer) foglalta össze, aki egyszerűen úgy írta le a Soulmates-t: „az egyik legjobb zenekar, amit valaha hallani fogsz.”

Leslie Mandoki víziója a Mandoki Soulmates zenekarral az, hogy visszahozza a progresszív jazz-rockot a társadalmi és politikai relevancia világába. Számára a zene mindig is a szabadság kifejezőeszköze volt. A zenekar intellektuális, költői dalszövegeivel állást foglal a társadalmi és politikai változások mellett. Több mint 30 év elteltével a Mandoki Soulmates továbbra is bizonyítja, hogy korunk egyik legkreatívabb és legelkötelezettebb zenekara.

Fotó: Mandoki Soulmates

Az A Memory Of Our Future album nemcsak zenei zsenialitásával nyűgöz le, hanem mély mondanivalójával is, amely bátorít és összeköt minket ebben a kihívásokkal teli világban. Ahogy John Helliwell, a Supertramp szaxofonosa és a Mandoki Soulmates tagja megfogalmazta: „Leslie valódi rocksztár, aki elnökök és miniszterelnökök társaságában mozog… maga Mihail Gorbacsov „régi barátomnak” nevezte és azt mondta neki, hogy a rock and roll kulcsszerepet játszott abban, hogy lebontsák azt, amit Churchill a vasfüggönynek nevezett. Leslie egész története, amit zenéjén keresztül mesél el, az elnyomás elől való szökésről és a szabadságért való kiállásról szól.” Emiatt is tüntette ki őt Henry Kissinger Amerika volt legendás külügyminisztere.

Ezekben a nehéz időkben, amikor hiányoznak a hídépítők a társadalmunkból vagy hatástalanok, nekünk, művészeknek kötelességünk tisztelettel és alázattal visszaadni valamit a közönségnek azért a sok évtizednyi szeretetért, amivel eddig eljuttattak minket

– mondta Leslie.