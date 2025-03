Áll a bál Romániában – utánajártunk, mi van a zavargások és botrányok mögött

Az RMDSZ a román kormánykoalíciós pártok közös államfőjelöltje, Crin Antonescu (a Nemzeti Liberális Párt PNL volt elnöke – a szerk.) mögé állt be. A tavalyi elnökválasztáson nemcsak az derült ki, hogy a kormánypártok jelöltjei egyenként kudarcot vallottak, hanem a kormányzati stabilitás is megingott. Ezt most el akarják elkerülni, ezért a kormánykoalíciót alkotó pártok egy közös jelöltet támogatnak.

Georgescuhoz pedig úgy állnak hozzá magyarok, ahogy Georgescu áll a magyarokhoz.

A pártelnök egyszer azt mondta, hogy Romániában a kisebbségek „örüljenek, hogy kaptak földet és vizet”. Semmi másra nem számíthatnak ebben az országban. Ezek után az RMDSZ magától értetődően mindent megtesz azért, hogy Georgescu ne járjon sikerrel.