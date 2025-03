Több határátkelőt is lezárnak Szlovákia és Magyarország között a száj- és körömfájás miatt

Már most hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy ez a fertőző betegség erről a területről továbbterjedjen

– mondta Šutaj Eštok, hozzátéve, hogy Szlovákia további fertőtlenítő kapukat vásárol, hogy elegendő álljon rendelkezésre.

Balony község a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a medvei határátkelőnél lezártak egy letérőt, így a járműveknek át kell haladniuk a Nádasnál lévő ellenőrzőponton.

Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter elmondta, hogy a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézettel, valamint a mezőgazdasági minisztériummal közösen kidolgoznak egyszerű módszertani nevelési és oktatási iránymutatásokat az alap- és középiskolák számára. Ezek magyar nyelven is elérhetők lesznek.

Az iránymutatások alapvető információkat tartalmaznak majd a fertőzés terjedésének kockázatairól, a higiéniáról és az emberre gyakorolt hatásokról

– írja a Paraméter.

Drucker szerint céljuk, hogy segítsenek a gyerekeknek és a szülőknek abban, hogy mit tehetnek a betegség terjedésének megakadályozása érdekében.

A ragadós száj- és körömfájás március elején jelent meg Magyarországon egy kisbajcsi marhatelepen, aminek következtében 1700 szarvasmarhát kellett leölni és elföldelni Bábolnán.

Egy héttel később Szlovákiában is felbukkant a fertőzés.

A hét végén három dél-szlovákiai településen – Medvén, Csiliznyáradon és Bakán –, kedden pedig Lúcson igazolódott be a fertőzés egy szarvasmarha- telepen. A kormány kedden az egész országra kiterjedő rendkívüli helyzetet hirdetett. Szerdán pedig újabb magyarországi marhatelepen igazolták a vírust.

Ahogy arról az Origo beszámolt, ma a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levél településen egy tejelő szarvasmarha-állományban igazolták a ragadós száj- és körömfájás betegség jelenlétét. A vírusürítés csökkentése érdekében a 3000 állatot számláló gazdaság vakcinázását a vármegyei kormányhivatal szakemberei haladéktalanul megkezdték, és napokon belül elindul a telep felszámolása is. A Győri és Mosonmagyaróvári járásokban több korlátozó intézkedés is életbe lépett.