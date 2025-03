Szánthó Miklós: Ukrajna EU-tagsága valójában Putyin érdekeit szolgálná

– Ha nem sikerül megjavítani, megreformálni az EU-t, akkor akár széteshet vagy kétsebességűvé válhat az unió? Gyakorlatilag, amit most javasolnak egyes nyugat-európai meghatározó államok, hogy kvázi a szavazati jogot vegyék el Magyarországtól, az már egyenlő egy brutális kétsebességű Európai Unióval?

– A kétsebességes vagy többsebességes Európa már ma is működik. Ezzel általában fenyegetni szoktak a Nyugat részéről, de ha belegondolunk az eurózóna, a schengeni térség vagy az Európai Ügyészség működésébe, akkor ez már részben a valóság. Hozzáteszem, szerintem a többsebességes Európának nem lehet része a szavazati jog megvonása, ami egyébként most még egyáltalán nem is realitás, a Magyarországgal szemben folyó jogállamisági eljárásnak ez nem lehet jogi értelemben a végkimenetele. De példa még a kétsebességes Európára az EU-s pénzek politikai alapú és ideológiai nézetkülönbségekből fakadó befagyasztása is. Ez egyértelműen arra mutat rá, hogy bár az Európai Unió egy gazdasági együttműködésként indult, megpróbáltak belőle politikai uniót faragni, mára pedig egy ideológiai nyomásgyakorló mechanizmussá vált. Amikor azt mondja egy tagállam, hogy „no migration, no gender, no war”, akkor arra az a válasz az EU részéről, hogy oké, akkor „no money”. Ez vállalhatatlan: mert ma mindenki azt hiszi, hogy ez „csak” Magyarország ellen irányul, a jövőben azonban általános politikai zsarolási potenciállá válhat. És ha az Európai Unió, illetve a tagállamok közössége nem realizálja azt, hogy ez a birodalmi gépezetként működő struktúra igazából önmaga ellen dolgozik, akkor én nagyon félek attól, hogy belátható időn belül komolyan felmerül az EU felbomlása. Hogy tisztán beszéljünk: ez nem jó hír.