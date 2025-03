Szijjártó Péter: A kereszténység rendkívül stabil alapot ad a magyar-libanoni együttműködésnek

A tárcavezető arról számolt be a Szabad Patrióta Mozgalom nevű libanoni keresztény párt elnökével, Gibran Bászillal közös sajtótájékoztatóján, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének hatvanadik évfordulóját, és ezen idő alatt a viszonyrendszert végig a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd határozta meg. Kiemelte, hogy a magyar-libanoni kapcsolatoknak a súlyos biztonsági kihívások miatt is nagy jelentősége van, hiszen a közel-keleti fenyegetések Európa helyzetére is negatív hatással vannak. Majd rámutatott, hogy az együttműködésnek rendkívül stabil alapot ad a kereszténység, Magyarország ugyanis több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkezik, Libanon pedig a legősibb keresztény közösségeknek ad otthont.

"A térség, ahol Libanon elhelyezkedik, gyakorlatilag a kereszténység bölcsője, így a két ország közötti együttműködésnek stabil alapot ad az a keresztény magyar külpolitika, amely egyértelműen vallja azt, hogy a keresztényekkel szembeni gyűlöletnek, a keresztényekkel szembeni támadásoknak nincs helye a világban, azokat a lehető leghatározottabban el kell utasítani"

- szögezte le Szijjártó Péter, aki ennek kapcsán aláhúzta, hogy a magyar kormány az elmúlt években számos keresztény közösségnek nyújtott támogatást a világ 64 országában, összesen négyszáz rehabilitációs és fejlesztési programot hajtottak végre 42 milliárd forint értékben. Tájékoztatása szerint ezen programok közül 38-at Libanonban hajtottak végre, s talán a legnagyobb is ide kötődik, minthogy 33 ősi keresztény templomot újítottak és újítanak fel az országban azért, hogy a keresztény közösségek visszakapják az imahelyeiket.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ezután arra is figyelmeztetett, hogy a keresztényekkel szembeni támadások nemcsak terroristákhoz és fanatikusokhoz kötődnek a világban, ugyanis egyre erőteljesebb nyomás alatt vannak a vallási értékek Nyugaton is.

"A woke ideológia és a liberális mainstream számtalan támadást indított a keresztény értékrendszerrel szemben. Jó hír mindannyiunk számára, hogy az új amerikai elnök elzárta az ezen woke ideológiára alapuló liberális irányzatoknak a pénzügyi forrásait"

- fogalmazott.