Szijjártó Péter a vétóról: Mi nem engedtünk a nyomásnak, nem vagyunk hajlandók beállni a háborút folytatni akarók táborába

Az Európai Tanács csütörtöki ülésén 26 tagállam által Ukrajna támogatásáról elfogadott politikai nyilatkozatnak nincs jogi jelentősége - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az Európai Unióban a kül- és biztonságpolitika terén csak egyhangú, mind a 27 ország egyetértésével hozott döntés születhet. "Mi nem engedtünk a nyomásnak, nem vagyunk hajlandók beállni a háborút folytatni akarók táborába. Az, hogy 26-an politikai nyilatkozatot adtak ki, (...) egy politikai vélemény. Azt eddig is tudtuk, hogy a tagállamok jelentős része Brüsszelt követve a háborúra szavaz, de mi a globális többség részeként a béke mellett foglaltunk állást" - fogalmazott a miniszter.

"Az elmúlt három évben az európai politika csődöt mondott, Európa három éven át tüzelte az orosz-ukrán konfliktust, az Oroszország elleni szankciókkal tönkretette saját versenyképességét. Az Ukrajna felé végrehajtott fegyverszállításokkal, és eurómilliárdok Ukrajnába tolásával hozzájárult a háború meghosszabbításához úgy, hogy a csatatéri realitás nem Ukrajnának kedvezően alakult" - tette hozzá.

Ez egy három évnyi csőd, kudarc, itt lenne az ideje, hogy Európa végre abbahagyja a háború folytatását támogató politikáját. Mi a béke mellett állunk, és a vétónk az Európai Tanács rendkívüli ülésén is ezt tette világossá

- közölte Szijjártó Péter.

Azt mondta, az elmúlt három évben Európa padlóra küldte saját magát pénzügyi és gazdasági szempontból. Most Európának kellene fenntartani egy egymilliós ukrán hadsereget, az ukrán államot, amire Kijev pénzügyileg képtelen, saját versenyképességét is újjá kellene építeni, és Ukrajna EU-ba történő felvételének felgyorsítása elképesztő nyomást helyezne az EU-ra. "Az unió valaha volt legjobb formájában sem tudna e négy célnak megfelelni, most a legrosszabb formájában van, így elképzelhetetlen, hogy e célokat reálisan ki lehetne tűzni. Brüsszelben egy elvakult háborúpárti politikát folytatnak, ami a realitást zárójelbe teszi" - értékelt a tárcavezető.