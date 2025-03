Szijjártó Péter: Brüsszel teljesen elszigetelődhet, ha tovább akadályozza a béketárgyalásokat - videó

Hogyha az európai liberális vezetők tovább folytatják háborúpárti politikai megközelítésüket, hogyha továbbra is gáncsolják és akadályozzák a béketárgyalások sikerét, akkor Brüsszel nagyon hamar magára maradhat és elszigetelődhet a világpolitikában (...) Ezért az lenne a helyes, és ebben is egyetértettünk itt ma, hogyha az európai liberális vezetők is végre a béke pártjára állnának, nem a háború folytatására akarnák rávenni Ukrajnát