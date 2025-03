Szijjártó Péter: Magyar Péternek bizonyítania kell, hogy a magyarok akarják Ukrajna uniós tagságát

Brüsszel a héten ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsolt: mindenáron be akarják nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul gyorsan, közben a kárpátaljai magyarok jogait is simán beáldozzák – kezdte csütörtök esti Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Magyar Péter eddig még nem szólalt meg Ukrajna ügyében, most viszont igen, és az időzítés nem véletlen. Eddig tartott a lapítás, de most megérkezett az a bizonyos telefonhívás Manfred Webertől!

Hozzátette azt is, hogy

Brüsszelből minden bizonnyal parancsba adták, hogy Magyar Péternek bizonyítania kell, a magyarok akarják Ukrajna uniós tagságát!

Szijjártó szerint ez a megrendelés, ezt bármi áron – akár hamisítás árán is – teljesíteni kell, úgyhogy már most borítékolhatjuk: az aláírásgyűjtő akciójuknak ez lesz az eredménye! Ezért sem várja be a véleménynyilvánító szavazást, ahol mindenki, minden magyar ember szavazhat!

Brüsszel nem dönthet a fejünk felett! A kormány elindítja a szavazást, hogy a magyar emberek döntsenek Ukrajna uniós tagságáról!

– zárta a bejegyzést Szijjártó Péter.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Magyarország nem támogatta az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot az uniós csúcson. Orbán Viktor kormányfő tehát ismét nemet mondott.

A miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben elárulta azt is, hogy miért vétózott.

Azt mondta: „nem megyünk bele” abba, hogy Magyarország részvételével olyan közös európai álláspont jöjjön létre, amely háborúpárti.

Elvesztettek a magyar családok háztartásonként körülbelül 2,5 millió forintot az elmúlt 3 évben a háború miatt, és nekem ezt meg kell állítanom. Ennek véget kell vetni, nem szabad megengednünk, hogy a magyar családok fizessék továbbra is a gazdasági következményeit a háborúnak.

Ezt – mondta a kormányfő – egy módon lehet elérni, „hogyha rávesszük Európát, hogy ahelyett, hogy háborús kalandokba bocsátkozna, egész egyszerűen támogassa az Egyesült Államok elnökét a béke erőfeszítéseiben. És akkor lesz béke”. Orbán Viktor elmondta, a vitán „nem tudtuk egymást meggyőzni, megvétóztam a közös álláspontot”.