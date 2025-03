Szijjártó Péter: Európának és Afrikának közös érdeke a minél előbbi béketeremtés

Fontosnak nevezte a migráció kiváltó okainak a kezelését, és úgy vélekedett, hogy közösen kell dolgozni Afrikában a gazdaság, az egészségügy és az oktatás fejlesztésén is, hogy az emberek ne kényszerüljenek elhagyni a hazájukat, hanem hozzá tudjanak járulni munkájukkal, tudásukkal annak jólétéhez.

Magyarország ennek megfelelően támogatja Kenyát is. Az elmúlt öt évben tizennyolc humanitárius és fejlesztési programot hajtottunk végre több mint 650 millió forintos értékben.

„Hozzájárultunk a kenyai oktatási, egészségügyi rendszer fejlesztéséhez, szociális, mezőgazdasági programok végrehajtásához, és különösen koncentráltunk a kifejezetten szegények lakta területeken a vízügyi, higiéniai fejlesztések végrehajtására" - sorolta.

A miniszter bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot írtak alá a mezőgazdasági együttműködésről.

Arra is kitért, hogy ez már most is fontos területe a kétoldalú együttműködésnek, magyar vállalatok mintegy hatmilliárd forint értékben hajtanak végre agrárfejlesztéseket Kenyában.

Erre példaként hozta fel egy település öntözési rendszerének kiépítését és egy halászati központ, ahogy azt is elmondta, hogy már megindult a magyar naposcsibe- és takarmányexport az afrikai országba.

Végül az oktatási együttműködést is érintette, és tudatta, hogy évente kétszáz kenyai hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken, létszámuk jelenleg 521 a hazai felsőoktatási intézményekben.