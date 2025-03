Trump lépett: Biden, Harris és Clinton többé nem férhet hozzá titkos információkhoz

A 444 szemléje szerint Donald Trump már februárban arról beszélt, hogy meg akarja vonni Joe Bidentől a hozzáférést, éppen ugyanúgy, ahogy Biden is megvonta tőle 2021-ben.

Másoktól is megvonták a hozzáférést

Joe Biden mellett szerepel a listán Kamala Harris, Hillary Clinton, valamint a Trump ellen korábban indított jogi eljárások több kulcsszereplője is. Így például Letitia James New York-i főügyész és Alvin L. Bragg manhattani ügyész is.

A The New York Times azt is írja, hogy a rendelkezés azt jelenti, hogy a listán lévő személyek többet nem léphetnek be kísérő nélkül a kormányzati épületekbe, nem kaphatnak minősített hírszerzési információkat tartalmazó tájékoztatást, és a korábban megszerzett titkosszolgálati információkhoz sem férhetnek többet hozzá.

