Kedd estére eldől Ukrajna sorsa? „A Zelenszkij-féle koncepció egész egyszerűen nevetséges”

Nógrádi György többek között arról is beszélt, hogy

Ukrajna mindenképpen be akarja vonni a tárgyalásokba Európát, mert döntő mértékben támogatják az országot.

a 30 napos fegyverszünet kapcsán, amelyről jelenleg szó van, az oroszok feltétele az, hogy Ukrajna ne kapjon újabb fegyvereket, de jó pár európai ország, így a baltiak, a skandinávok naponta küldenek újabb fegyverszállítmányt Ukrajnába.

az amerikaiak az oroszokkal meg akarnak állapodni, Nyugat-Európa viszont nem akarja ugyanezt.

– Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kedden tárgyalni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásának lehetőségéről. Mi várható?

– Elöljáróban el kell mondani, hogy mind a három fél – ukrán, orosz, amerikai – más koncepcióval megy neki a tárgyalásoknak. Az egész eddigi ukrán hozzáállás ez idáig azt mutatta, hogy Zelenszkij ukrán elnök továbbra is hirdeti az úgynevezett győzelmi tervét, ami azt jelenti, hogy igényt tart valamennyi oroszok által elfoglalt területre – ez utópia –, követeli a Krímet, követel több mint 700 milliárd eurós jóvátételt az oroszoktól, és Ukrajna NATO-tagságát. Ezek a feltételek lehetetlenek, és nem véletlen az sem, hogy Donald Trump amerikai elnökkel összeveszett. Az a stratégia, amit Zelenszkij eddig mindenütt hirdetett, hogy elmegy egy adott helyre, megköszöni, amit eddig kapott, és követeli az újabb dolgokat, ez Trumpnál nem jött be.

Nyilvánvaló az, hogy az orosz-amerikai tárgyalások nemcsak Ukrajnáról szólnak, hanem itt tárgyalnak többek között Szíriáról is. Néhány nappal ezelőtt a szír helyzetről közös orosz-amerikai határozati javaslatot nyújtottak be az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé. Az iráni helyzetnél az oroszok közvetítenek a rendkívül rosszá vált amerikai-iráni viszályban. Az amerikai stratégia célja továbbra is Oroszország szembeállítása a Kínai Népköztársasággal részint a tajvani, részint általában a kínai ügyek kapcsán. Tehát nagyon sok mindent fognak tárgyalni kedden, így például a Száhel-övezet is szóba kerül majd. Ebben a térségben zajlik most a világon elkövetett terrorcselekmények ötven százaléka. De ott van az is, hogy a gázai térségben az amerikaiak továbbra is ki akarják telepíteni a lakosságot. Az elmúlt 24 órában Szudán és Szomália nemet mondtak arra, hogy befogadják az ott élő másfél-kétmillió palesztint. Tehát összességében elmondható, hogy a keddi orosz-amerikai tárgyalások egyik témája Ukrajna.

Az orosz elképzelés pedig az, hogy fegyverszünet akkor lehetséges, ha utána béke lesz. Trump most azt kérte Putyintól, hogy hagyja életben a kurszki térségben lévő ukrán katonákat. Erre Zelenszkij reakciója az volt, hogy az ukránok kiválóan állnak a kurszki térségben, csupán kiegyenesítik a frontvonalat.

Ezt a kifejezést Hitler használta korábban a sztálingrádi csatától Berlin elestéig, ugyanezeket a fogalmakat használta. Egész egyszerűen nevetséges a Zelenszkij-féle koncepció.

Az látszódik, hogy az oroszok és az amerikaiak globális kérdésekről fognak tárgyalni, míg az amerikaiak és az ukránok kizárólag ukrán regionális kérdésekről. Kedden rengeteg dolog el fog dőlni. Az elmúlt napokban volt találkozó Marco Rubio amerikai és Lavrov orosz külügyminiszter között, és rendszeressé válnak a találkozók a két titkosszolgálat, az FSZB és a CIA vezetői között is.