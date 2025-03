„Söpör a Trump-tornádó” – közeleg a Fekete-tengeri tűzszünet, de mi lesz a szankciókkal?

Oroszország és Ukrajna – amerikai közvetítéssel – megállapodott a fekete-tengeri tűzszünetről a szaúd-arábiai béketárgyalásokat követően. A Fehér Ház közleményben jelentette be, hogy „továbbra is a tartós béke megteremtésén” dolgozik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is üdvözölte a washingtoni bejelentést.

Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában, 2025. március 13-án. Mellette Mark Rutte NATO-főtitkár, JD Vance amerikai alelnök, Pete Hegseth védelmi miniszter és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó (Fotó: Mandel Nagan/AFP) Az amerikai külügyminisztérium küldöttei külön-külön tárgyaltak az orosz, majd az ukrán féllel Rijádban azzal a céllal, hogy fegyvernyugvás jöjjön létre a Fekete-tengeren, amely a háború 2022-es kitörése óta Ukrajna legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Amerikai közvetítéssel Moszkva és Kijev megállapodott abban, hogy „intézkedéseket dolgoznak ki” annak érdekében, hogy megszüntessék az egymás energetikai infrastruktúrájára irányuló csapásokat – közölte a Fehér Ház szerdára virradóra.

A Kreml közleménye azonban leszögezte, hogy a haditengerészeti tűzszünet csak abban az esetben léphet életbe, ha a nemzetközi közösség feloldja az orosz élelmiszer- és műtrágyaexportot sújtó szankciókat. Zelenszkij: A megállapodás egy lépés a helyes irányba „Túl korai lenne még azt állítani, hogy (a tűzszünet) működni fog, de ezek a megfelelő találkozók, a megfelelő döntések, a megfelelő lépések voltak. Senki sem vádolhatja ezek után Ukrajnát azzal, hogy nem akarja a fenntartható békét” – fogalmazott Zelenszkij kijevi sajtótájékoztatóján, utalva Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentésére, miszerint Ukrajna akadályozta volna a megállapodás megkötését.

Moszkva azt akarja elérni, hogy az orosz kereskedelmi bankokat kapcsolják be újra a nyugati SwiftPay fizetési rendszerbe, valamint a szankciók visszavonása révén tegyék lehetővé, hogy az orosz zászló alatt működő kereskedelmi hajók szabadon használhassák a fekete-tengeri útvonalat az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, valamint az orosz műtrágya exportja során. Szijjártó Péter és Menczer Tamás is reagált Egyedül az amerikai-orosz tárgyalások jelentik a megoldást az Ukrajnában zajló háborúra. Egyedül ezek a tárgyalások vezethetnek el a békéhez, ezért reméljük, hogy Brüsszelből nem fogják gátolni ezen tárgyalások sikerét – kommentálta a megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Szijjártó Péter nagyrabecsülését fejezte ki Trump amerikai elnök és a béketörekvései iránt, mondván, hogy a hivatalba lépését megelőzően az ilyen tárgyalások „teljesen lehetetlenek” voltak.

Hasonlóan vélekedett Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is, aki szerda reggel a hivatalos Facebook-oldalán ezt írta: „Söpör a Trump-tornádó! A fekete-tengeri tűzszünet újabb nagy lépés a béke felé!” Szijjártó Péter szerda reggel a közösségi oldalán tudatta, hogy Moszkvába utazik, ahol „a béke, az energiaellátás biztonsága és a gazdasági együttműködés fokozása” lesznek a magyar–orosz tárgyalások középpontjában.

