Trump letette a telefont: Itt van, miről beszéltek az ukrán elnökkel

Trump szerint a cél az volt, hogy összehangolják Oroszország és Ukrajna kéréseit és igényeit. A bejegyzés alapján az egyeztetések jó irányba haladnak, és Trump azt ígérte, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó rövidesen részletes tájékoztatást ad a megbeszélés pontos tartalmáról.

„Éppen befejeztem egy nagyon jó telefonbeszélgetést Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Körülbelül egy órán át tartott. A megbeszélés nagy része az előző nap Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott hívásra épült, annak érdekében, hogy Oroszország és Ukrajna igényeit és kéréseit összehangoljuk. Jó úton haladunk, és megkértem Marco Rubio külügyminisztert, valamint Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadót, hogy pontos beszámolót adjanak a tárgyalt pontokról. A nyilatkozat hamarosan nyilvánosságra kerül” – írta bejegyzésében az amerikai elnök.

Donald Trump kedden Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, mely során az orosz elnök beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az ukrán energetikai infrastruktúrára vonatkozóan.

Az orosz elnök azonban nem fogadta el a Washington által javasolt általános fegyverszünetet.

Az orosz elnök március 18-án az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének (RSPP) képviselőivel tartott zárt ajtós találkozón kijelentette, hogy Oroszország nem tart igényt Odesszára és más ukrajnai területekre, ha a béketárgyalások során orosz területként ismerik el Krímet, a függetlenedő Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat, valamint az elcsatolt Herszon és Zaporizzsja területeket.

Zelenszkij erre úgy reagált, hogy „Putyin szavai nagyon eltérnek a valóságtól” – számolt be a The Kyiv Independent. Az elnök megjegyezte, hogy az orosz hadsereg – Putyin ígérete ellenére – kedden is mintegy 150 drónt vetett be Ukrajnában, melyekkel energetikai létesítményeket is támadott.

Az ukrán államfő azt is elmondta, hogy a következő szaúd-arábiai találkozó fő témája

a részleges tűzszünet megvitatása lehet, különös tekintettel az infrastruktúrára és az energetikai szektorra, valamint a Fekete-tengeri hajózási útvonalak biztonságára.

Szerdán viszont az ukránok támadtak drónokkal egy kubányi régió kaukázusi területén található olajtároló létesítményt, annak ellenére, hogy Zelenszkij támogatta az energetikai infrastruktúrák elleni tűzszünetet.