Fegyverek, drogok, prostitúció, embercsempészet – ezt hozhatja Európába Ukrajna EU-csatlakozása

Újra napirenden van Ukrajna európai uniós csatlakozása, ami – ahogy a magyar miniszterelnök is megállapította – jelentős hátránnyal járna hazánk számára gazdasági és mezőgazdasági szempontból egyaránt. Mindezeken túlmenően számba kell venni azt is, hogy a csatlakozással megnyílna az út a tagállamok felé egyes ukrán bűnözői csoportok – jellemzően fegyvercsempészek, kábítószerkereskedők, emberkereskedők – számára is. Ennek egyes jelei már tapasztalhatók például Lengyelországban, ahová az ukrán menekültek jelentős számban érkeztek.

Ukrajna a bűnözési statisztikák tekintetében mindig is az élen állt: a háború kitörését megelőző években a világ 193 országa közül a 34. helyet foglalta el, de ami ennél sokkal ijesztőbb, hogy Európában a 3. helyen állt. 2023-ban, a háború kitörése után mintegy egy évvel ezek a mutatók tovább romlottak, Európa 44 országa közül már a 2. helyre került a bűnözési statisztikákban. A háború kitörése és a belső-ukrajnai menekültek közé vegyülő bűnözők szabad áramlása miatt ez a statisztika már megmutatkozik – például – a több millió ukránt feltételek nélkül befogadó Lengyelországban is, ahol a bűncselekmények túlnyomó részét ma már ukránok követik el. A probléma odáig fajult, hogy Varsót ellepte az ukrán drogbiznisz és a prostitúció. A kiberbűncselekmények többségét – már a háború előtt is – Ukrajnából követték el, ezek közé tartozott a pornográfia és a gyermekpornográfia terjesztése, illetve az átverős banki csalások is. A háború kitörése után mindezek száma jelentősen, mintegy 30 százalékkal visszaesett, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a már fentebb említett Lengyelországban, illetve a Baltikum egyes államaiban jelentősen megugrott a kiberbűnözés. Illegális fegyverkereskedelem Ukrajna EU-s csatlakozásával megnőne az illegális fegyverkereskedők Európába – és a környező országokba, így Magyarországra – áramlásának kockázata is. Érdemes felidézni, hogy a háború kitörésekor személyi igazolvány felmutatásával civilek százezrei jutottak lőfegyverekhez Ukrajna-szerte, ezek jelentős része mára a feketepiacra került. Az ukrán bűnözői csoportok egyik fő bevételi forrása évtizedek óta – a szovjet rendszer megszűnése óta – hagyományosan az illegális fegyverkereskedelem, melynek alapját Ukrajna atomfegyver-leszerelése és a szovjet időkből maradt sok száz hadiraktár készlete képezte. Kézi lőfegyverek milliói, tüzérségi rendszerek ezrei, lőszerek és lövegek kerültek a feketepiacra, és forognak ott a mai napig is. A háború kitörése óta, az USA-ból és a nyugati országokból származó fegyverek és lőszerek mozgása feletti ellenőrzés nem valósul meg megfelelően, így most már a modern fegyverekből is jelentős mennyiség került a feketepiacra.

Kábítószer-kereskedelem Miközben Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök drasztikus lépést jelentett be nemrégiben a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás visszaszorítása érdekében, Ukrajnában ilyesmiről szó sincs. Az ország közismert melegágya a drogbiznisznek, a kartellek terjeszkedésének és működésének, mindezek Ukrajna EU-s csatlakozásával elboríthatják egész Európát. Ukrajna már a háborút megelőzően az Afganisztánból származó heroin tranzitútvonala volt, emlékezetes rekord dőlt meg, amikor egyidőben 67 amfetamingyártó „laboratóriumot” buktattak le az ukrán hatóságok. Később, a háború kitörésével és a határok lezárásával – a török vámhatóság szerint – már a török-iráni határon keresztül növekedett meg jelentősen az ukrán a heroin és metamfetamin áramlása. Ukrajna fontos szerepet töltött be az Ázsia és Európa közötti – Kínából és Közép-Ázsiából Európába irányuló – kábítószer-kereskedelemben; a csempészett alkoholt és dohányt ugyanezen az útvonalon szállították. Emberkereskedelem, prostitúció A háború alatt új kapuk nyíltak az Ukrajnában működő maffiaszervezetek számára: terjedt az emberkereskedelem és a hadsereg elől menekülők határon át történő szállítása – az embercsempészet. A nők kihasználásának, a prostituáltak „futtatásának” is szomorú hagyományai vannak Ukrajnában. A rendszerváltások idején ukrán maffiózó-hálózatok használták ki nők ezreit és „közvetítették” őket Európa számos részébe; de ez a bűncselekmény mára intézményesült is az országban, pár éve egyenesen egy kijevi rendőrkapitányság bukott le azzal, hogy akár havi félmilliárd forintos nyerészkedés mellett nőket közvetítettek ki szexuális munkára a fővárosban és más ukrán településeken. Véleménynyilvánító szavazást indít a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozásáról Véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna európai uniós tagságáról Orbán Viktor. A miniszterelnök erről az Ukrajnáról szóló, rendkívüli uniós csúcstalálkozó után beszélt újságíróknak csütörtök éjjel Brüsszelben.

Hangsúlyozta: komolyan újra „elő kell vennünk" Ukrajna európai uniós tagságának a kérdését, mert felelősen emellett most másként nem lehet dönteni. Azt is mondta, nem szeretné, ha az emberek feje fölött születne erről döntés, ezért kezdeményezni fognak egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról. Megjegyezte, úgy fogják lebonyolítani, mint a nemzeti konzultációkat szokták: gyorsan és egyszerűen. A kormányfő kifejtette továbbá, hogy Ukrajna uniós tagságával átalakulna az Európai Unió teljes gazdálkodási rendszere. „Erre nem vagyunk felkészülve, ezért én azt gondolom, hogy lassítani kell, és mindenképpen meg kell tudnunk az emberek véleményét ebben a kérdésben” – fogalmazott.

