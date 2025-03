Milyen hadiipari nehézségei vannak az ukránoknak?

Mennyire sikerült a saját hadiipar fejlesztése az ukránoknak és milyen nehézségeik vannak? – új cikkében erre keresi a választ az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az invázió kezdetén az ukrán katonák főként szovjet korszakból származó fegyverekkel védekeztek az orosz erőkkel szemben. Később jelentős mértékben támaszkodtak a nemzetközi partnerek által biztosított utánpótlásra, mára azonban

a fronton egyre nagyobb arányban jelennek meg a modern ukrán gyártású fegyverek, lőszerek és felszerelések.

A teljes értékű orosz invázió előtti top 100 védelmi vállalatból 30-40 vagy megsemmisült, vagy megszállt területre került. Azóta az ágazat ismét összeszedte magát: 2023-ban például az 5%-os gazdasági növekedéshez 1,5 százalékponttal járult hozzá. A védelmi ipar 300 000 szakembert foglalkoztat és 500 vállalatból áll, amelyek közül 400 a magánszektorban működik – írják, majd így folytatják:

A költségvetésből a védelemre fordított pénzösszeg 2010-től folyamatosan növekszik, és ebből egyre több jut fejlesztésekre: 2024-ben 51 milliárd és 2025-ben pedig 54,55 milliárd hrivnyát (kb. 1,3 milliárd dollár) terveznek a célra költeni.

Az állami források mellett az európai államokat is próbálják bevonni a hazai védelmi ipar finanszírozásába. A legaktívabbak az északi államok: Norvégia, Dánia, Svédország, Lettország.

A hírek szerint már több mint 40 nyugati cég van jelen Ukrajnában.

A védelmi miniszter szerint mostanra minden második lőszer a frontvonalon Ukrajnában készül. Emellett többek között saját önjáró tüzérségi rendszert gyártanak, hatalmasat fejlődött a dróngyártás és a rakétafegyverek.

Hiányzik viszont a repertoárból a tank- és a légvédelmi rendszerek gyártása.

– írja az elemzés, majd azzal zárják írásukat, hogy:

Az ukrán hadiipar 3 éves teljesítménye sikeresnek mondható. Azonban az is látszik, hogy a védelmi szektor nagy nehézségekkel is kínlódik. Fegyvergyártással foglakozó cégek és gyárai folyamatosan az orosz rakéták célkeresztjeiben vannak, amiért a többségük föld alatt végzi a munkát. A korrupció az ágazat minden szintjén jelen van. Emellett a hadiiparnak több strukturális problémája is akad, amelyeket jelenleg a kormány nem teljesen, vagy csak részben oldott meg.

