Szalagavatós ruha miatt verekedett össze több nő egy amerikai benzinkúton - videó

Február 26-án, egy 18 éves georgiai lány megbeszélt egy találkozót az egyik ismerősével, aki meg akarta tőle venni a szalagavatós ruháját. A találkozás helyszínének egy közelben lévő benzinkutat néztek ki, mert a tervek szerint a 20 éves Morgan Flinchum ott fel is tudta volna próbálni a ruhát, még mielőtt megveszi azt. A két lány be is ment a benzinkút mosdójába, hogy megejtsék a ruhapróbát,

azonban Flinchun úgy döntött, hogy fizetés nélkül elmenekül a ruhával.

A 20 éves nő az egészet előre kitervelte, a helyszínen várta 2 másik barátnője is, akiknek az volt a feladata, hogy segítsenek neki elvenni a ruhát a lánytól. A vita végül dulakodásba torkollott, amit a benzinkút biztonsági kamerája rögzített is.

A helyszínen volt még a 18 éves lány barátja is, aki szintén feltűnik a kameraképeken. A videón látható, hogy a 18 éves lány, akinek a ruháját megpróbálták ellopni, minden erejével ellenállt,

sikerült teljesen átfordítania magán az egyik támadóját, aki hátulról fojtogatta őt.

A támadó ennek következtében a földön landolt. Ezt követően hívta egy szemtanú a 911-es segélyhívót.

A rendőrség jelentése szerint a báli ruha eredetileg egyébként Flinchumé volt, tőle vette meg a 18 éves lány. Flinchum azonban valamiért úgy döntött, hogy vissza akarja kapni a ruhát, ezért szervezett le egy találkozást a lánnyal.

A rendőrség letartóztatta a három támadót, rablással, testi sértéssel és lopással vádolják őket - írja a People.