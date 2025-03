Veszélyben a jogállam Lengyelországban? – Tusk újabb képviselőt záratna be

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint itt nem csak a belpolitikai tisztogatásokról van szól: a Tusk-kormány háborúpárti politikája is egyre nyilvánvalóbb.

Európa fegyverkezési versenybe való hajszolása és a kormány nyíltan agresszív retorikája mind azt mutatják, hogy Varsó Brüsszel elvárásainak megfelelően egyre mélyebben sodródik a háborús uszításban.

Nem véletlen, hogy a fékek és ellensúlyok biztosítására máskor oly kényes brüsszeli elit most cinkosan félrenéz, sőt, még díjazza is ezeket a lépéseket a szuverenista kormányoktól visszatartott uniós források felszabadításával.

(Forrás: Alapjogokért Központ)

Mindez világossá teszi azt is, hogy idehaza mit vár el Weber és von der Leyen Magyar Pétertől, aki nyilatkozatai szerint máris példaként tekint a vele egy frakcióban ülő lengyel kormányfőre és módszereire. Mint írják az Alapjogokért Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a lengyelországi eseményeket, tavaly ősszel már összefoglalták a 10 legjelentősebb ügyet. Most új, még részletesebb jelentésben mutatják be a Tusk-kormány által elkövetett súlyos jogsértéseket és háborús politikájának veszélyeit.

Az Alapjogokért Központ House of Tusk - A jogállamiság ára című elemzését ide kattintva olvashatja.