Virágzik a feketepiac Ukrajnában, alig ellenőrzik az oda áramló nyugati fegyverek útját

Ukrajnában évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amely már az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése előtt is virágzott. Nemcsak a kézifegyvereket adják-veszik az ukrán fegyvernepperek, de már a komoly, akár repülőgépek lelövésére is alkalmas, teherautóra szerelhető gépfegyverek piacát is megtalálták. Elemzések szerint az Ukrajnába szállított nyugati fegyverek egy része terrorcsoportokhoz és maffiahálózatokhoz kerül.

Vágólapra másolva!

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy Ukrajnában virágzik a szervezett fegyverkereskedelem. A Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés (GI-TOC vagy Global Initiative) legutóbbi, a témáról szóló jelentése szerint ez komoly veszélyt jelent – írja a Global Initiative-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. Míg 2023-ban a fegyverkereskedelemre kiterjedő jelentés a harctérről begyűjtött, orosz, úgynevezett trófeafegyverek, főként kézifegyverek és gránátok elterjedésére összpontosított, amelyeket ad hoc és organikus módon, központi bűnügyi ellenőrzés nélkül értékesítettek, addig 2024-ben már a háborúpárti országokból támogatásként érkezett nehézfegyverzet is megjelent az illegális fegyverpiacon.

2024 júniusában légvédelmi ágyú, amerikai gépfegyver és amerikai automata fegyver is szerepelt a kereskedők kínálatában, amelyet kizárólag a különleges erők használhattak. A leselejtezett fegyvereket katonák próbálták meg értékesíteni. Talán az az eset volt a legmegdöbbentőbb, amikor egy 23 mm-es légvédelmi ágyút, a Zu–23-2 -t próbálták meg eladni 7500 dollárért. A genfi székhelyű Global Initiative intézet szerint ez a fegyver mérete és képességei alapján vélhetően már egy nagyobb fegyverpiacon került értékesítésre: terroristák vagy nem állami fegyveres csoportok számára adhatták el. A fegyvert teherautóra lehet szerelni, és képes repülőgépek kilövésére vagy páncélozott járművek megsemmisítésére. Drágán árulják az ukrajnai fegyvereket a feketepiacon A tavaly júniusban lefoglalt nagy értékű fegyverek magas árat értek el. A fegyverek feketepiaci árát nyilvántartják, így tudható, hogy az AK típusú gépfegyverek (közismert nevén: Kalasnyikov) ára Ukrajnában – a GI-TOC forrásai szerint – 2023-ban és 2024-ben a 1000–1500 dollár (400–600 ezer forint) körül volt. Az amerikai gyártmányú M240-es gépkarabélyt nyolcezer dollárért, egy szovjet típusú AGS–17-es automata gránátvetőt pedig hatezer dollárért kínáltak eladásra. Ez az ilyen fegyverek képességeit tekintve a bűnözőknek kedvező árat jelent. A Global Inititative tanulmánya szerint máshol is vannak arra utaló jelek, hogy a fegyverkereskedelem egyre szervezettebbé válik Ukrajnában, és az ebben érdekelt csoportok egyre nagyobb készleteket halmoznak fel.

Egy szeptemberi, kijevi razzia során például – sok más mellett – 132 darab gránátvetőhöz való lőszert foglaltak le. A fegyverkereskedők működési területe is egyre inkább kiterjed az egész országra, és egyre közelebb kerülnek az uniós határhoz is.

A lengyel határ menti Lvivben (Lemberg) 2024 augusztusában a bűnüldöző szervek felszámoltak egy fegyverkereskedő hálózatot, és lefoglaltak 72 pisztolyt, 20 támadó puskát, 29 gránátot és csaknem 49 ezer lőszert. A pisztolyok száma különösen szembetűnő, tekintve, hogy az ukrán civilek nem vásárolhatnak legálisan kézifegyvert. Emiatt, valamint a fegyverek mérete miatt az illegális kézifegyverek a bűnözők számára különösen vonzó árucikkek. Lviv mindössze 70 kilométerre van a lengyel határtól, és közel van több olyan nyugat-ukrajnai régióhoz, ahol a csempészet már régóta működik. Egy ukrán mesterlövészegység nagy precizitású fegyverei, amint a mesterlövészek készülnek a frontra Harkiv közelében, 2025. március 18-án. Az egység amerikai gyártmányú Ruger 0.338 Compact Magnum puskákkal, ukrán UAR-10 0.308 és UAR-10M 0.308 puskákkal, valamint szintén amerikai Savage 110 Elite Precision 0.338 puskákkal dolgozik (Fotó: José Colon/Anadolu/AFP) Ukrajna nem tesz az illegális fegyverkereskedelem ellen A fegyverkereskedelem ellen nem tesz érdemi lépéseket Ukrajna, noha többször hangoztatták, hogy próbálják visszaszorítani azt, részben a Nyugattal való jó kapcsolat fenntartása, az anyagi és katonai támogatások miatt.

Az ukrán parlament ugyan elfogadott egy törvényt a civilek részvételének biztosításáról Ukrajna védelmében címmel, melynek célja többek között a trófeafegyverek és használatuk szabályozása a jelenlegi hadiállapot ideje alatt és után, de ez is csak egy látszatintézkedés. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az ukránok megtarthatják a talált fegyvereket, pusztán annyi kötelezettségük van, hogy a hadiállapot ideje alatt bejelentik azokat az illetékes hatóságoknak. A civilek a hadiállapot megszűnése után – vagyis a háborút követően is – jogszerűen tulajdonjogot szerezhetnek bizonyos fegyverekre. A fegyvertartásról szóló átfogó törvényi szabályozás hiánya jogi visszásságokat eredményez, amely visszaélésekre ad lehetőséget. A fegyverek Ukrajnába történő beáramlása az orosz–ukrán háború 2022. februári kezdetét követően komoly aggodalmat keltett, ugyanis ezek a fegyverek Nyugat-Európában tovább terjednek a bűnözők között, ami hatással lehet a szervezett bűnözésre. Ukrajnában már korábban is nagy illegális fegyverkészlet halmozódott fel, különösen a 2014-es krími háború óta. Ez a nyugati fegyverszállítmányokkal csak nőtt.

Mind Ukrajna, mind a nyugati partnerek tisztában voltak a fegyverek átadásának politikai és bűnügyi kockázataival – hangsúlyozza az elemzés. A Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés 2023-ban létrehozta a fegyvermegfigyelési programot, hogy nyomon kövesse az Ukrajnából Európába irányuló fegyveráramlásokat, amely szintén fontos jelzés arra, hogy az ukrán fegyverkereskedelem létező és komoly veszély Európára és az Európai Unió tagállamaira nézve. A világ egyik legaktívabb országa az illegális fegyverkereskedelemben Az elmúlt évtizedben Ukrajna a világ egyik legaktívabb illegális kézifegyver-szállítójaként szerzett hírnevet – írta elemzésében a Pbs.org, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egyike azon kelet-európai országoknak, amelyek a fegyverkereskedelmet valutaszerző forrásként használják. A legális ukrán fegyverexport az illegális kereskedelmet is fellendítette: 1997 és 2000 között az illegális fegyverkereskedelem tízszeresére nőtt, Ukrajna másfél milliárd dollár értékben exportált fegyvereket. Ennek mentén Ukrajna legális fegyveripara is fellendült. Az ukrán fegyverek a világ legvéresebb konfliktusaihoz és leghírhedtebb kormányaihoz kapcsolódtak, mint például Szaddám Husszein iraki rezsimje, vagy az afganisztáni tálibok. A fegyvercsempész Leonyid Minyin letartóztatása csak egy darabja annak a kirakós játéknak, amely a tiltott fegyvereket, a magas szintű korrupciót és az Ukrajnában összpontosuló szervezett bűnözést foglalja magában – írta a Pbs.org egy korábbi összegzésében. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!