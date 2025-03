Putyin készen áll a tűzszünetre, de feltételeket szab a kurszki helyzet miatt

Putyin kitért arra is, hogy szerinte Kijevnek már régóta szorgalmaznia kellett volna Washingtonnal egy olyan találkozó létrehozását, mint amilyen a szaúd-arábiai volt, tekintettel a kialakult harci helyzetre.

Üzenet a Kurszknál harcolóknak: „Vagy megadják magukat, vagy meghalnak”

Putyin ezután a Kurszki régióban kialakult helyzetet értékelte, kijelentve, hogy „Kurszk teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt áll”. Hozzátette, hogy

az ukránoknak jól jönne most egy 30 napos tűzszünet, „de mi (Oroszország) mit érnénk azzal?”

„Egy héttel ezelőtt az ukrán katonák csoportosan hagyták el a területet, de ezt ma már nem tudják megtenni. Lehetetlen, hogy onnan ukrán katonákat vagy fegyvereket vonjanak ki.

Fizikai blokádokat állítottunk fel, lehetetlen, hogy elmenjenek onnan. Vagy megadják magukat, vagy meghalnak

– fogalmazott Putyin.

„Minden feltétel adott számunkra, hogy meglehetősen nagy ukrán egységeket támadjunk” – jelentette ki az orosz elnök.

Ki garantálja a tűzszünet betartását?

Putyin arra is kitért, nagy kérdés, hogy kik és hogyan garantálják a tűzszüneti megállapodás betartását. „Hogyan kívánják biztosítani, hogy mindaz, amiben megegyezünk, be is lesz tartva?

Kinek áll majd jogában parancsokat adni? Ki fogja eldönteni egy 2000 kilométeres frontvonalon, hogy mi számít a tűzszünet megsértésének?

Mindezeket a kérdéseket a legkisebb részletekbe menően tanulmányozni kell, mielőtt Moszkva bármit aláírna" – szögezte le az orosz államfő.

Vlagyimir Putyin nem zárta ki a további telefonos egyeztetés lehetőségét közötte és Donald Trump között.