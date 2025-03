Amikor megállt a világ: már öt éve, hogy a WHO világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19-et – képek

Öt év telt el azóta, hogy 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19-et. Ez a bejelentés soha nem látott intézkedéseket hozott világszerte: országok zártak le, határok záródtak be, és egykor nyüzsgő városok váltak kísértetiesen üressé.

Vágólapra másolva!

A Daily Mail egy TikTok-videó formájában emlékezett meg erről a napról, egy fotó-összeállítással, amely a világ legikonikusabb nagyvárosainak kihalt utcáit mutatja be. A képsorok Párizs, New York, Velence, Moszkva, Rio de Janeiro, Isztambul és London szívébe engednek betekintést, ahol a normál körülmények között emberek ezrei hömpölyögnének, ám a járvány kezdetén a teljes csend és elhagyatottság uralta a tereket. A 2020. március 23-án készült képen az üres Times Square látható New Yorkban

Fotó: Northfoto A képek megrendítő emlékeztetők arra az időszakra, amikor a világ megállt. Az egykor nyüzsgő Champs-Élysées üres volt, a Times Square neonfényei hiába világítottak, nem volt, aki lássa őket. A velencei csatornák partján nem tolongtak turisták, és a Rio de Janeiro-i Copacabana strandja szokatlanul csendes maradt. A 2020. május 12-én készült képen zárt üzletek láthatók a Regent Streeten, London központjában, Nagy-Britanniában

Fotó: Northfoto A világjárvány első hónapjai mindenki számára emlékezetesek maradnak: a bizonytalanság, a félelem, de egyben a közösségek összefogása és a remény időszaka is volt. Négy évvel később már más kihívásokkal nézünk szembe, de a fotók visszarepítenek bennünket abba a pillanatba, amikor az emberiség egy közös ellenség ellen küzdött – és végül alkalmazkodott egy új valósághoz. A 2020. április 14-én készült fotón ragasztott padok láthatók a Temze déli partján, a háttérben a londoni City, Londonban, Nagy-Britanniában

Fotó: Northfoto

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!