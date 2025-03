Áttörés vagy lényegtelen győzelem? 2022 óta nem történt ilyen: az orosz hadsereg átlépte a Dnyiprói terület határát

Az orosz alakulatok a háború 2022-es kezdete óta nem lépték át a Dnyiprói terület határát, de a hónapok óta tartó ostromnak köszönhetően most sikerrel jártak – számolt be a The Moscow Times angol nyelvű orosz hírportál.

A Dnyiprói terület elfoglalása jelentős sikernek számítana Moszkva számára, katonai elemzők szerint azonban az ottani áttörésnek stratégiai értelemben nem lenne túl nagy értéke.