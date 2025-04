A szakértő elárulta, hogy hathat az európai iparra Trump vámrendelete

Az elnök politikája esetében csak az biztos, hogy bármi megtörténhet, és gyorsan változhatnak a dolgok. További bejelentések még biztosan lesznek, itt például a NATO-együttműködés lesz az egyik fő kérdés. Az európai országok a hadi kiadások növeléséről döntöttek, amelyeket leginkább európai eszközök beszerzésével kívánnak elkölteni – Trump viszont inkább amerikai fegyvereket szeretne eladni, így itt is várható konfliktus, ami tárgyalási alap lehet a vámokkal kapcsolatban is.

Donald Trump elmondta azt is, hogy számos országból keresték meg, kivételt kérve, amivel kapcsolatban kijelentette: az amerikai vám abban az esetben csökkenhet, ha a másik fél megszünteti a kereskedelmi akadályokat az amerikai termékekkel szemben. Ez alapján lehetnek majd olyan országok, amelyek mentességet kapnak?

Most vélhetően minden ország megpróbál majd tárgyalni, mielőtt valamilyen szigorúbb válaszlépést tenne. Tegyük hozzá: itt az Európai Unió részéről nem is biztos, hogy a vám lenne a legjobb megoldás, hanem az amerikai techóriások megadóztatása – ami persze nem egyszerű feladat. A mentesség kapcsán szkeptikus vagyok, hiszen minden országgal szemben vetett ki Trump vámot, talán lehet, aki el tud érni kisebb vámtételt. A tárgyalások kapcsán azonban nehézség, hogy Trump feltételül a vámok eltörlését szabta – márpedig ő az áfát is vámként értelmezi, ezt pedig Európa értelemszerűen nem tudja eltörölni – ez persze lehet egy belső kommunikáció része is, hiszen így a magas európai vámokkal indokolja az amerikai vámokat, csak hogy ezek a magas európai vámok nem magasak, csak olyan tételeket is odaszámol, amelyek nem vámok.