Kapucsengő buktatta le az állatkínzót

Az eset még április elején történt, amikor két Money-Expert dolgozó látogatott el egy házhoz az angliai Weston-super-Mare településen. Azonban mivel senki nem nyitott ajtót, a ház előtti részről távoztak, de előtte az egyik férfi megfogta a kertben lévő fehér macskát, Iceberget, a nyakánál fogva megemelte, majd a kuka tetejére helyezte, később pedig újra felemelte és elvitte.

A tulajdonos, Sarah Hunt, az eset után kénytelen volt fájdalomcsillapítót adni a macskának, ugyanis a férfi olyan erősen szorította az állat nyakát, hogy annak zúzódásos sérülései lettek.

A nő elmondása szerint a Money Expert részéről még nem kapott bocsánatkérést.

A Money Expert – amely harmadik félként dolgozik együtt az EE-vel – nyilatkozatban kért elnézést, és megerősítette: mindkét férfit határozatlan időre felfüggesztették. A cég közleménye szerint: semmilyen formában nem tolerálják az állatokkal szembeni támadásokat. Ezután pedig felvették a kapcsolatot a tulajdonossal, hogy érdeklődjenek Iceberg állapotáról.

A vállalat szóvivője hangsúlyozta:

„Minden munkatársunk szigorú ellenőrzésen esik át, és teljes körű képzést kap arról, mennyire fontos a lakók iránti tiszteletteljes viselkedés. Ez vonatkozik az ingatlanokra és az ott található háziállatokra is.”

A közlemény szerint a vállalat az eset után belső intézkedéseket rendelt el, hogy még szigorúbb iránymutatásokat vezessenek be, és minden állat a legnagyobb tisztelettel és gondossággal bánásmódban részesüljön. A társcég szóvivője pedig megerősítette, hogy:

„Semmilyen formában nem tűri el az állatkínzást, és rendkívül komolyan veszi az ügyet”.

Az EE és a Money Expert ügye azonban továbbra is napirenden van, mivel a közvélemény egyre élesebben reagál a háziállatokkal szembeni rossz bánásmódra, különösen, ha azt vállalati munkatársak követik el szolgálati időben. A macska gazdája továbbra is várja, hogy az érintettek személyesen is vállalják a felelősséget a történtekért.