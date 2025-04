Megegyezés a láthatáron? Washington meglepő ajánlattal készül Putyinéknak

A Bloomberg már korábban is arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kész fontolóra venni a Krím-félsziget oroszként való elismerését egy békemegállapodás keretében, a The Wall Street Journal szerint ugyanakkor ezt a javaslatot az amerikai fél már az április 17-i párizsi tárgyalásokra eljuttatta európai szövetségeseihez és Ukrajnához.

Az április 23-ai, szerdai londoni találkozó előtt közvetlenül a The Washington Post forrásai viszont most már nemcsak az közlik, hogy az amerikai javaslatban szerepel Washington részéről a Krím orosz területkénti formális elismerése, de közlik azt is, hogy hosszú távon szerepel benne az Oroszország elleni szankciók feloldása is, amiért cserébe Moszkvának be kellene fejeznie az ellenséges tevékenységet Ukrajnában.

A szerdai londoni találkozón Ukrajna, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és az Egyesült Államok képviselői vesznek részt. Az amerikai felet a tárgyalásokon Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Keith Kellogg képviseli majd. Az ukrán delegációnak Andrij Jermak elnöki hivatal vezetője, Rusztem Umerov védelmi minisztérium vezetője, Andrij Szibiha külügyminisztérium vezetője és Pavlo Palisa elnöki hivatal helyettes vezetője lesz a tagja.