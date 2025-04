Amerikai katonák is harcoltak Ukrajnában? Újabb titkok derültek ki! – videó

Nem titok többé: Németországi amerikai katonai bázisról irányították az ukrán hadsereget. Nemcsak az egységeket irányították onnan, de még a célokat is kiválasztották és megküldték a pontos célordinátákat a rakétavetők és drónok kezelőknek. A The New York Times tényfeltáró riportjában mutatta be, hogy Washington minden fogadkozása ellenére nyakig benne volt a háborúban, még az atomháborút is kockáztatva.



00:00 Valóban meglepetés volt a New York Times leleplezése?

05:55 Látványos sikereket hozott a fronton az amerikai irányítás

08:29 Amerikai-ukrán nézeteltérés a célpontokkal kapcsolatban

10:13 Az ukrán politikusok saját katonáikkal rivalizáltak

15:08 Miét romlott meg az amerikai-ukrán viszony?

22:58 Orbán Viktor 2022-ben arról beszélt, hogy Amerika is háborúzik Ukrajnában

25:41 Meddig tart még Amerika proxyháborúja Ukrajnában?