Amerikai külügyminisztérium: A Rogán Antal elleni szankciós intézkedés Amerika külpolitikai érdekeivel ellentétes volt

Ahogy az Origo is beszámolt róla, már le is vették Rogán Antalt a szankciós listáról. Tammy Bruce arról is beszámolt, hogy az adminisztráció döntéséről Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden telefonon tájékoztatta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert.

A közlemény szerint a két politikus telefonos megbeszélésén szó volt a két ország közeledő véleményéről kritikus fontosságú kérdésekben, valamint tárgyaltak a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségekről.

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyontárgyak ellenőrzésével foglakozó irodája (Office of Foreign Assets Control – OFAC) kedden rövid közleményt tett közzé arról, hogy Rogán Antalt eltávolították a szankcióval sújtott személyek listájáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét a leköszönő Biden-adminisztráció az idén január 7-én helyezte a külföldi magánszemélyek szankciós listájára (Specially Designated Nationals).