Az Európai Parlament újabb támadást intéz Magyarország ellen

A Magyarországról szóló vitával összefüggésben a Tisza Pártot is sorai között tudó Európai Néppárt (EPP) szóvivője, Daniel Köster arról beszélt, hogy képviselőcsoportjuk e két törvényjavaslat miatt támogatta, hogy napirendre tűzzék a vitát. Mint fogalmazott,

valószínűleg azt nem kell elmondanom, hogy ha Európa történelmére nézünk, azon országok, amelyek korlátozzák a gyülekezési jogot, általában nem egy jó társaságban vannak.

Köster ezután utóbbi törvényjavaslatra térve elmondta, az átláthatóság növelésével nincs problémájuk, ugyanakkor azzal már igen, hogy az NVB akár megvonhatja egy megválasztott EP-képviselő mandátumát, amennyiben megszegné a törvényt.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője korábban azt írta, lassan mondom, hogy Brüsszelben is végre megértsék: ha minden héten magyar vitát tartanak, ha minden hónapban Magyarországot bántalmazó európai parlamenti határozatokat fogadnak is el, mi akkor is megvédjük a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat és kitartunk a béke mellett!

Az Európai Parlament előzetes napirendje szerint a magyar törvényjavaslatokról szerdán a déli szavazásokat, valamint egy szociális kérdésekről szóló vitát követően vitatkoznak majd az EP-képviselők, amin az Európai Bizottság, valamint a tagállamok szakminisztereiből álló Európai Unió Tanácsa is képviseli magát.